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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كرم جبر: ولي عهد الكويت يشيد بإنجازات الرئيس السيسي في كافة المجالات

صدى البلد

 قال رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، إن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب امير الكويت وولى العهد أشاد بالرئيس عبدالفتاح السيسي والإنجازات الكبيرة التي تحدث في مصر، وتشمل كل المجالات من التشييد والعمران والصناعة والزراعة حتى التنمية الثقافية، ونقل مصر إلى مرحلة متقدمة بعزيمة وإصرار، وكان مستحيلا أن تحدث في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها مصر.

 

وقال جبر إن الشيخ مشعل كان حريصا على تأكيد العلاقات الطيبة التي تربطه بالرئيس السيسى وذلك أثناء استقباله لوزراء الإعلام العرب في قصر بيان وأنه يدعو الله أن يوفقه ويحفظ مصر، ونقل جبر لولي العهد تحديات الرئيس وتهنئته له وللشعب الكويتى الشقيق بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم ، مؤكدا تقدير المصريين لأشقائهم في الكويت، وحرصهم على دعم أواصر المحبة والإخاء ، وتقديم الشكر على دعم المواقف المصرية في مختلف المجالات.

 

وأكد ولي العهد في كلمته أثناء استقباله لوزراء الإعلام العرب ووزير الثقافة والإعلام الكويتي عبد الرحمن المطيري، على ضرورة أن يتصدى الإعلام للشائعات ومواجهة مخاطرها ووضع استراتيجية للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعى التي تنشر أخبارا وأحداثا غير صحيحة، قد تؤدي إلى خصومات وصراعات بين الشعوب والبلدان. 

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر أمير الكويت نائب امير الكويت

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