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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيفين رجب: بدأت الغناء قبل أختي غادة

نيفين رجب
نيفين رجب

أكدت الفنانة نيفين رجب أنها سعيدة بردود الأفعال تجاه أغنيتها الجديدة حاله والتى طرحتها مؤخرا من كلمات الشاعر حسين مصطفى محرم.

وأضافت نيفين رجب خلال ندوتها بصدى البلد، أنها بدأت فى مجال الغناء قبل شقيقتها غادة وعاصرت نجوم كثيرة من نجوم الغناء وتتلمذت على أيدهم ولكن الشهرة كانت من نصيب شقيقتها غادة لأنها الأجرأ.

وتابعت نيفين رجب أن أغنيتها الجديدة حاله اختارتها من الشاعر حسين مصطفى محرم بعد سماعها للمرة الأولى، قائلة: “حفظت الأغنية من أول مرة وقولت هي دي اللى هنزلها سينجل”.
 

نيفين رجب في ضيافة صدى البلد

حلت المطربة نيفين رجب ضيفة على موقع صدى البلد للاحتفال بنجاح أغنيتها الجديدة"حالُه"، والتى طرحتها مؤخرا عبر موقع الفيديوهات  يوتيوب. 

وتحدثت نيفين خلال الندوة التى حضرها الشاعر حسين مصطفى محرم وعلى عبد الفتاح المسئول الإعلامي بشركة عالم الفن، عن تفاصيل أغنيتها الجديدة ومراحل تنفيذها بالإضافة إلى الوقت التى أستغرقته ليخرج هذا العمل إلى النور. 

وأيضا تحدثت نيفين خلال الندوة عن خطتها الفنية القادمة وأعمالها الجديدة التى تحضرها مع الكاتب حسين مصطفى محرم الذى حضر الندوة واحتفل مع صديقته بنجاح أغنيتها الجديدة حالًه.

 

 نيفين رجب تطرح أغنية حاله

 وطرحت نيفين رجب، أحدث أعمالها الغنائية، بعنوان "حالُه" وذلك عبر القناة الرسمية لــ "مزيكا" على يوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية، ومحطات الراديو، أغنية "حالُه" من كلمات الشاعر حسين محرم، وألحان الملحن الموهوب مدين، وتوزيع موسيقى للمبدع يحيى يوسف. 

 

تفاصيل أغنية حالًه 

وقامت نيفين بالتحضير والإعداد لهذه الأغنية منذ فترة، ولأول مرة تقوم بعمل- Lyrics Video- وأيضا فيديو كليب للأغنية، الأول يعرض الآن على مزيكا يوتيوب، والثانى يعرض حصريا على شاشة "مزيكا".. ومن خلال أغنية "حالُه". 

وتصف نيفين حالها مع حبيبها، وتكشف حقيقته بعد أن كذب عليها، ووهمها وقام بخداعها، ولم يكتف بذلك بل اتجه إلى المراوغة والتمويه، لمحاولة خداع الآخرين وإقناعهم بأمور منافية للواقع وغير حقيقية. 

وعبرت المطربة نيفين رجب، عن سعادتها وحماسها بأغنيتها الجديدة "حالُه" وأكدت أنها بذلت فيها مجهودا كبيرا، واختارتها من بين أكثر من 30 أغنية، وكانت تنتظر بفارغ الصبر، طرحها ووصولها إلى الجمهور، وتتمنى أن تنال إعجابهم وتحقق ردود أفعال إيجابية.. أغنية "حالُه" تقول كلماتها".

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