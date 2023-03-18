فوائد بالجملة عند الاستحمام بالماء البارد.. لن تتخيلها

يفضل البعض الاستحمام بالماء البارد ولا يدري لماذا ولكن تفاجئ ان الرد هو التعود على هذا وأنهم يحبون ذلك، ولكن فى الحقيقة هؤلاء الأشخاص استطاعت أجسامهم ان تدرك جيدا فوائد الاستحمام بالماء البارد وأنهم يشعورن انهم أفضل عندما يتعرضون للماء البارد، لذلك نستعرض لكم من خلال السطور التالية فوائد الاستحمام بالماء البارد.

كشفت أخصائي التغذية فاتن محمد من خلال صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن فوائد كثيرة لأخذ حمام ماء بارد تتمثل فيما يلي.



1 الحمام البارد يزيد من نشاط الجسم وزيادة تدفق الدم

2 الحمام البارد ينشيط عضلة القلب وتقويته

3 يقلل من الألم لأنه يساعد الجسم على إطلاق هرمون الأندورفين القاتل للألم

4 يحسن المزاج وينشط الأعصاب الحسية في الدماغ ويخفف مستوى التوتر النفسي ، وتخفيف حدة الشعور بالاكتئاب ، عبر زيادة إنتاج عدد من المركبات الكيميائية في الجسم والدماغ .

5ينبه الجهاز العصبي مما يساعد على سرعة ردود الأفعال

6 زيادة نشاط الغدة الدرقية التي تساعد في سرعة عملية التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة البديلة المستنزفة في النشاط مما يؤخر ظاهره التعب والشعور به

7 يشعر اغلب الأشخاص عند التعرض لاخذ حمام بارد بتنشيط غدة البنكرياس وزيادة إفراز هرمون الأنسولين في الدم مما يساعد على سرعة احتراق السكر في الدم

8 تقوية جهاز المناعة و يزيد منْ مناعة ألجسم ويحسن منْ أداء ألاعضاء الداخلية فإن كان باردا أورث الجسم صلابة وقوة فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى فى التبريد وصلابة الجسم وشدته

9 تقليل تورم الجسم وتسريع زوال آلام العضلات وزيادة مستوى الوعي الذهني

10شد البشرة ومنع التجاعيد وتحسين مستوى نضارة الجلد والشعر عبر حفظ المواد الدهنية التي يُفرزها الجلد للحفاظ على نضارة الجلد والشعر، وحفظ نشاط عمل الغدد الدهنية، وتخفيف حدة تأثيرات حرارة المياه على طبقة البشرة والطبقة الدهنية المغلفة للشعر

11تحفيز نشاط الخصوبة لدى الرجال لان الاستحمام بالماء البارد يزيد فعلاً من إنتاج هرمون تستوستيرون لدى الرجال. زيادة مستويات هرمون تستوستيرون، وهو هرمون الذكورة لتعزز الرغبة ورفع مستوى الطاقة وتنشيط نمو العضلات والعظم



النظام العلاجي :-



للحصول على منافع المياه الباردة، افتح الماء البارد ثم أبدا بقدميك ثم اليدين ثم الوجه وفروة الراس ثم الجزء الأمامي من الجسم ثم اسفل الظهر، عندما تاخد الحمام بهذا الترتيب تساعد الجسم على الاستفادة بجميع الفوائد السابقة.