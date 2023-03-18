أخبار الفن| إلهام شاهين تتغزل في أنغام.. موقف محرج لـ درة بسبب القبلات

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها موقف محرج لـ درة بسبب القبلات،إلهام شاهين تتغزل في أنغام.. وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

وجهت الفنانة أنغام، الشكر والتقدير لبلدها مصر، ونسبت نجاحها خلال مشوارها الفني لها، ذلك خلال حفل صوت مصر بالرياض.

ظهرت والدة الفنانة أنغام ، في كواليس حفل صوت مصر أمس في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات بوليفارد رياض سيتي، على مسرح أبو بكر سالم.

حلت الفنانة درة زروق، ضيفة على قناة LBCI اللبنانية، قبل عدة أيام، وخلال اللقاء وجه لها المذيع، سؤالا حول قبولها أو رفضها لبعض الأدوار والمشاهد ومنها القبلات، أو الظهور مشوهة.

أشادت الفنانة إلهام شاهين، بحفل الفنانة أنغام عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

انتهى صناع فيلم “البطة الصفرا” من تسجيل ثلاث أغانٍ خاصة بالفيلم سيتم طرحها كمواد دعائية للفيلم، بالإضافة لوجودها ضمن أحداثه.

دخل مسلسل ستهم، لـ الفنانة روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز، مرحلة العد التنازلي استعدادا لبدء السباق الدرامي الرمضاني المقبل، حيث يحاول كل مسلسل أن يجذب الجمهور نحوه ليكون الأكثر نجاحا بين باقي المسلسلات.

أحيا الفنان ماجد المهندس، حفل غنائي ساهر له ليلة أمس الجمعة 17 مارس، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

رد الفنان أحمد جمال سعيد على الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها الفنانة منى زكي مؤخراً بسبب بوستر مسلسلها الجديد "تحت الوصاية"، المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2023، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج ميديا هب سعدي – جوهر.

أحيا الفنان رابح صقر، حفل غنائي ساهر له ليلة أمس الجمعة 17 مارس، في كأس العلا للهجن، بالمملكة العربية السعودية.