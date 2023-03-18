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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| إلهام شاهين تتغزل في أنغام.. موقف محرج لـ درة بسبب القبلات

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها موقف محرج لـ درة بسبب القبلات،إلهام شاهين تتغزل في أنغام..  وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

ليها فضل عليا.. أنغام توجه رسالة شكر لبلدها مصر خلال حفل الرياض

وجهت الفنانة أنغام، الشكر والتقدير لبلدها مصر، ونسبت نجاحها خلال مشوارها الفني لها، ذلك خلال حفل صوت مصر بالرياض.

 

ظهور مميز لوالدة أنغام في حفل صوت مصر| شاهد

ظهرت والدة الفنانة أنغام ، في كواليس حفل صوت مصر أمس في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات بوليفارد رياض سيتي، على مسرح أبو بكر سالم.

 

بسبب القبلات.. درة زروق تتعرض لـ موقف محرج على الهواء

حلت الفنانة درة زروق، ضيفة على قناة LBCI اللبنانية، قبل عدة أيام، وخلال اللقاء وجه لها المذيع، سؤالا حول قبولها أو رفضها لبعض الأدوار والمشاهد ومنها القبلات، أو الظهور مشوهة.

 

مشرفة مصر.. إلهام شاهين تتغزل في أنغام بعد حفلها بالرياض

أشادت الفنانة إلهام شاهين، بحفل الفنانة أنغام عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

عبد الباسط حمودة وأحمد أمين وأحمد الخطيب يغنون لـ «البطة الصفرا»

انتهى صناع فيلم “البطة الصفرا” من تسجيل ثلاث أغانٍ خاصة بالفيلم سيتم طرحها كمواد دعائية للفيلم، بالإضافة لوجودها ضمن أحداثه.

 

رمضان 2023| روجينا تحلق شعرها وترتدي ثوب الرجال في مسلسل ستهم.. تعرف على القنوات العارضة

دخل مسلسل ستهم، لـ الفنانة روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز، مرحلة العد التنازلي استعدادا لبدء السباق الدرامي الرمضاني المقبل، حيث يحاول كل مسلسل أن يجذب الجمهور نحوه ليكون الأكثر نجاحا بين باقي المسلسلات.

 

بديت أطيب .. ماجد المهندس يطرب جمهوره في دبي بحفل ساهر

أحيا الفنان ماجد المهندس، حفل غنائي ساهر له ليلة أمس الجمعة 17 مارس، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

شكلها حلو .. أحمد جمال سعيد يدافع عن منى زكي بعد الهجوم عليها

رد الفنان أحمد جمال سعيد على الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها الفنانة منى زكي مؤخراً بسبب بوستر مسلسلها الجديد "تحت الوصاية"، المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2023، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج ميديا هب سعدي – جوهر.

 

باين عليك.. رابح صقر يشعل حماس جمهوره في كأس العلا للهجن

أحيا الفنان رابح صقر، حفل غنائي ساهر له ليلة أمس الجمعة 17 مارس، في كأس العلا للهجن، بالمملكة العربية السعودية.

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