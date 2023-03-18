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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبد الباسط حمودة وأحمد أمين وأحمد الخطيب يغنون لـ «البطة الصفرا»

فيلم البطة الصفرا
فيلم البطة الصفرا

انتهى صناع فيلم “البطة الصفرا” من تسجيل ثلاث أغانٍ خاصة بالفيلم سيتم طرحها كمواد دعائية للفيلم، بالإضافة لوجودها ضمن أحداثه. 

الأغاني الثلاثة كلها من كلمات مصطفى البرنس، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع، وهندسة صوتية ماهر صلاح. 

الأغاني الثلاثة بأصوات النجوم عبد الباسط حمودة وأحمد أمين، وهو أحد ضيوف الشرف بالعمل، والأغنية الثالثة للمطرب الصاعد أحمد الخطيب.

وانتهى المخرج عصام نصار من تصوير الفيلم منذ أسبوعين. 

أبطال فيلم “البطة الصفرا”

ويلعب بطولة فيلم “البطة الصفرا”، النجوم محمد عبد الرحمن وغادة عادل، بالاشتراك مع الفنانين محمود حافظ وفرح الزاهد وإبرام سمير وحسن أبو الروس وأحمد طلعت. 

ودخل الفيلم مرحلة ما بعد التصوير تمهيدا لعرضه تجاريا في موعد سيتم تحديده لاحقا. 

وتم تصوير الفيلم في مجموعة من مواقع التصوير المختلفة داخل القاهرة والجيزة. 

الفيلم  قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، ومن إنتاج المنتج رامي السكري، ومدير التصوير أحمد عبد القادر، ومهندسة الديكور مروة عامر، ومهندس صوت زياد عزت، وستايلست نيرة دهشورى، ومنتج فني شادي سلامة. 

ويشارك في إنتاج فيلم “البطة الصفرا”، السيناريست والمنتج والرئيس الأسبق لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي  محمد حفظي، بالإضافة إلى المنتجين كريم السكري وحامد مصطفي.

كما يشارك في فيلم “البطة الصفرا”، نخبة من ضيوف الشرف منهم النجم القديرصلاح عبد الله، والنجم القدير سامي مغاوري، بالإضافة للنجم عمرو رمزي، ويارا عزمي، والفنانون أحمد طارق وإسماعيل فرغلي وأنور. 

ويعد فيلم “البطة الصفرا” أول إنتاج سينمائي لشركة المنتج رامي السكري بعد نجاحات كثيرة في تقديم مجموعة كبيرة من الإعلانات وأيضا المحتوى والبرامج، وعلى رأسها برنامج “الفرنجة” الذي قام بتأليف فكرته وإنتاجه للنجوم شيكو وهشام ماجد وأحمد فهمي، وكذلك برنامج “الفاميليا” للنجم أحمد أمين، وبرنامج “هيتايا” للنجمة نيللي كريم، وبرنامج “مش مسلسل هند صبري" للنجمة هند صبري.

ويرفض صناع فيلم “البطة الصفرا” الحديث عن أي تفاصيل تخص أحداث الفيلم، إلا أنهم أشاروا إلى أن العمل يتناول قضية هامة وجادة ولكن بشكل كوميدي.

البطة الصفرا فيلم البطة الصفرا عبد الباسط حمودة أحمد امين أحمد الخطيب أبطال فيلم البطة الصفرا محمد عبد الرحمن غادة عادل

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