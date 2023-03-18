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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خلال 4 ساعات..تامر عاشور يحيي حفلين بدولتين مختلفتين

تامر عاشور
تامر عاشور

أحيا النجم تامر عاشور خلال الساعات الماضية حفلًا غنائيًا بالكويت بحضور عدد كبير من الجمهور حيث امتلأت كافة جنبات المسرح بعد أن نفدت تذاكر الحفل قبل موعده بأيام.

قدم تامر مجموعة كبيرة من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وطلبوا منها إعادة بعضها وسط هتافات الجمهور الذي ردد الأغاني مع تامر على مدار فترات الحفل. 

وفي لفتة مميزة، قرر تامر الانتهاء من حفله بالكويت والسفر المباشر إلى المملكة العربية السعودية لحضور حفل "صوت مصر" لتكريم النجمة الكبيرة أنغام ومشاركتها في الحفل؛ ليحقق رقما قياسيا بغنائه في حفلين بدولتين مختلفتين خلال 4 ساعات فقط.

حرص تامر على توجيه رسالة للنجمة أنغام عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "التاريخ والتطور والاستمرارية مش سهلة أبدًا بس سهل على أنغام صوت مصر والدنيا كلها.. اتشرفت بوجودي معاكي يا أجمل وأحلى أنغام".

تامر عاشور

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