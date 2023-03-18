دراسة تكشف حقيقة تأثير فيروس كورونا على الصحة العقلية

أدعى الكثير من الأشخاص خلال الفترة الماضية أن فيروس كورونا أثر على الصحة العقلية والنفية للأفراد وانخفاض مستوى وظائفهم الذهنية

ووفقا لما جاء فى موقع “ديلي ميل” كشفت دراسة جديدة أن الصحة العقلية والنفسية لمعظم الناس كانت جيدة خلال السنوات التى انتشرت خلالها كورونا فى العالم

ونشرت المجلة الطبية الخاضعة لمراجعة الأقران ووجد أن الصحة العقلية والنفسية لم تغيير بشكل كبير خلال فترة فيروس كورونا.

وراجع الباحثون بيانات الدراسات التي أجريت قبل أن تبلغ الصين عن تفشي فيروس كورونا فى نهاية عام 2019 ثم ققاموا بمقارنتها بنتائج الدراسات التى طبقت على نفس المجموعة عام 2020

ووجدوا أن التغيرات فى الصحة العقلية بسبب انتشار كورونا فى العالم بسيطة وليست بالخطورة التى روج لها البعض ولكنها كانت بصفة عامة أكثر انتشار بين النساء

وعرض الباحثون أهم التغيرات فى أعراض الصحة العقلية نتيجة كورونا كان معظمها الاكتئاب والقلق وليست ذات دلالة إحصائية