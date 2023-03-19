أخبار التعليم|الشتاء يرحل.. 48 ساعة على بداية فصل الربيع...بعد كتف في كتف| خبير يطالب بدمج ثقافة التطوع للمناهج الدراسية...الجامعة البريطانية بمصر تفوز بالمركز الأول إقليميا

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نقدم موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

الشتاء يرحل.. 48 ساعة على بداية فصل الربيع

بدأ جميع المصريين فى الوقت الحالي في البحث عن مواعيد بداية فصل الصيف وانتهاء فصل الشتاء، خاصة مع تقلب درجات الحرارة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الماضية، ويسبق فصل الصيف فصل الربيع الذي يعد من الفصول المحببة لدى الكثيرين بسبب بداية اعتدال درجات الحرارة وتفتح الزهور وهو أجمل الأوقات للذهاب إلي الحدائق والاستمتاع بها بعيدآ عن حرارة الصيف وبرودة الشتاء.

«حاسبات ومعلومات» عين شمس تحصد المركز الثالث بجائزة مصر للتميز الحكومي| تفاصيل

فازت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني بأربعة جوائز في الدورة الثالثة لجائزة مصر للتميز الحكومي ففى فئة الكليات جاءت كلية الهندسة في المركز الثاني وتسلم الجائزة الدكتور عمر الحسيني عميد الكلية فيما حصلت كلية الحاسبات و المعلومات على المركز الثالث وتسلم الجائزة الدكتورة نجوى بدر عميد الكلية و في فئة المبادرة الابتكارية الحكومية فاز بالمركز الثاني مبادرة تطوير ورقمنة منظومة التعليم بجامعة عين شمس وتسلمت الجائزة الدكتورة منى عبد العال الزاهري ، كما فازت البوابة الإلكترونية لجامعة عين شمس بالمركز الأول في جائزة المواقع الإلكترونية المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية وتسلم الجائزة الدكتورة رشا إسماعيل .

"كتف في كتف".. قافلة جامعة سوهاج التنموية الخيرية تنطلق لـ قرية تونس

انطلقت اليوم قافلة جامعة سوهاج التنموية الخيرية الشاملة إلى قرية تونس، إحدي القرى المستهدفة من مبادرة حياة كريمة، لتقديم خدماتها الشاملة “الطبية، التوعوية الثقافية، الخيرية”.

طلاب إعلام القاهرة يوزعون كرتونة الخير | صور

قام طلاب من كلية الإعلام جامعة القاهرة، بمبادرة خيرة ولافتة إنسانية عظيمة حيث شارك مجموعه من طلاب الكلية إدارة الكلية في توزيع كرتونة الخير في كلية الاعلام اليوم بمناسبة شهر رمضان الكريم.

عميد زراعة عين شمس : احتفالية كتف في كتف وحّدت جهود كبيرة

انطلقت مبادرة "كتف في كتف" والتى تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية، بحيث تستهدف توزيع ملايين كراتين المواد الغذائية قبل حلول شهر رمضان 2023.

رئيس جامعة أسيوط يشارك أسرة طلاب من أجل مصر تجهيزات كرتونة الخير

توجه الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط اليوم السبت إلى مقر الإدارة العامة لرعاية الشباب بالقرية الاوليمبية وذلك لمشاركة أسرة طلاب من أجل مصر تجهيزات مبادرتهم " كرتونة الخير" لتعبئة وتوزيع 1000 كرتونة غذائية تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان .

بعد كتف في كتف | خبير يطالب بدمج ثقافة التطوع للمناهج الدراسية

انطلقت مبادرة "كتف في كتف" والتى تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية، بحيث تستهدف توزيع ملايين كراتين المواد الغذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، كما أنها تعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.

حدث مبهر | لؤلؤة المجموعة الشمسية يظهر بجوار القمر الليلة

تشهد سماء مصر خلال الساعات المقبلة، ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية)، حيث يظهر فى السماء ليرى بالعين المجردة، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير.

الجامعة البريطانية بمصر تفوز بالمركز الأول إقليميًا في مسابقة تحدي البحوث بدبي

فاز طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال بالجامعة البريطانية في مصر، بالمركز الأول إقليميًا، على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(MENA)، فى مسابقة تحدي البحوث الإقليمية والتي نظمتها CFA Society Emirates و CFA Society Jordan، في دبي، وذلك بمشاركة 11 فريق جامعي ممثلين عن 9 دول.