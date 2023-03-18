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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب إعلام القاهرة يوزعون كرتونة الخير | صور

صدى البلد

قام طلاب من كلية الإعلام جامعة القاهرة، بمبادرة خيرة ولافتة إنسانية عظيمة حيث شارك  مجموعه من طلاب الكلية إدارة الكلية في توزيع كرتونة الخير في كلية الاعلام اليوم بمناسبة شهر رمضان الكريم.

طلاب إعلام القاهرة يوزعون شنط الخير

ونشرت الصفحة الرسمية لكلية الإعلام جامعة القاهرة، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، صورة اثناء مشاركة الطلاب في توزيع  كرتونة الخير، وكتبت الكلية " طلاب اعلام القاهرة يشاركون في "يوم الخير"…. تحت رعايه الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الاعلام جامعه القاهرة شارك  مجموعة من طلاب الكلية إدارة الكلية في توزيع كرتونة الخير في كلية الاعلام اليوم بمناسبة شهر رمضان الكريم ،أعاده الله علينا وعلي مصر والامة الاسلامية بالخير واليمن والبركات".

وطبقآ الحسابات الفلكية فإن هلال شهر رمضان 2023 سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السابعة و24 دقيقة بتوقيت القاهرة المحلي فى يوم الثلاثاء الموافق 29 من  شعبان هـ الموافق21 مارس وأن ذلك اليوم سوف يكون يوم الرؤية.

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ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الثلاثاء فى مدينة القاهرة وكذلك فى أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وكانت قد أعلنت الدكتورة حنان جنيد، عميد كلية إعلام القاهرة، أنه سوف يتم تخفيض الوقت المحدد للمحاضرة بحيث ان المحاضرة الساعتين تصبح ساعة واحدة فقط والمحاضرة ٣ ساعات فى اللائحة القديمة تصبح ساعة ونصف تمشيا مع ظروف الشهر الكريم  ويمكن للاساتذة اجراء المحاضرات اون لاين فى الشهر الكريم.

وفور إعلان الجداول الدراسة خلال شهر رمضان الكريم و جدول امتحانات الميدتيرم خلال الفصل الدراسى الثانى 2022-2023، أثار طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة ، جدلا كبيرا.

واعترض الطلاب علي مواعيد امتحانات الميدتيرم، واستجابت الكلية لمطالب الطلاب وقامت بتعديل جداول الامتحانات مره اخرى وفقآ لرائى الطلاب.

حسمت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، حقيقة تعديل الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني 2023 خلال شهر رمضان 2023 والمقرر أن يبدأ 23 مارس الجاري وفقاً للحسابات الفلكية.

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على استمرار الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني دون تغيير ، بينما تجرى امتحانات الميدتيرم كما هو مقرر من قبل المجلس الأعلى للجامعات خلال شهري أبريل ومايو دون تأجيل، وأن الدراسة ستنتظم خلال شهر رمضان 2023 وفقاً للقواعد والضوابط التي أقرها المجلس، وأنه لا يوجد تأجيل أو تعطيل لها.

طلاب اعلام القاهرة يشاركون في يوم الخير (6)
طلاب اعلام القاهرة يشاركون في يوم الخير (6)
طلاب اعلام القاهرة يشاركون في يوم الخير (5)
طلاب اعلام القاهرة يشاركون في يوم الخير (5)
طلاب اعلام القاهرة يشاركون في يوم الخير (4)
طلاب اعلام القاهرة يشاركون في يوم الخير (4)
طلاب اعلام القاهرة يشاركون في يوم الخير (3)
طلاب اعلام القاهرة يشاركون في يوم الخير (3)
طلاب اعلام القاهرة يشاركون في يوم الخير (2)
طلاب اعلام القاهرة يشاركون في يوم الخير (2)
طلاب اعلام القاهرة يشاركون في يوم الخير (1)
طلاب اعلام القاهرة يشاركون في يوم الخير (1)
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