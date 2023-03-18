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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام القاهرة تثير جدلا كبيرا بعد إعلان جداول الامتحانات.. والكلية ترد

كلية الإعلام جامعة
كلية الإعلام جامعة القاهرة

 أثار طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة ، جدلا كبيرا بعد إعلان جداول الدراسة خلال شهر رمضان الكريم و جدول امتحانات الميدتيرم خلال الفصل الدراسى الثانى 2022-2023 . 

وجاءت تعليقات الطلاب غاضبه على الجداول ، كالاتى “ برجاء مراعاة أن يوم ٤/٩ ده يوم أحد الزعف عيد عند المسيحيين وأجازة رسمي لينا أزاي نمتحن فيه ” .

والثانى كتب “ ازاي مادة حرة تبقى قبل اجباري باكيدج بيوم واحد بالنسبة للناس المغتربة يعنى مش كفاية هننزل محاضرات ايه كل الزنقة ياريت نخلى المواد الحرة لوحدها خالص ف الاخر ونستثني يوم ٩”.

و الثالث علق “ ازاي يعني نظريات اعلام واحصاء وتسويق اجتماعي وأسس إنتاج وكتابة علاقات كل دول ورا بعض ومفيش غير نص يوم بس بينهم ”.

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رد كلية الإعلام جامعة القاهرة 

استجابت كلية الإعلام جامعة القاهرة لطلبات الطلاب ، وقامت بتعديل الجداول الدراسية الخاصة بامتحانات الميدتيرم .

وقالت كلية الإعلام : تم نشر جدول الميدترم بعد التعديل ، حيث تم تغير ميعاد امتحانات يوم الاحد 9/ 4 /2023 الى يوم الأربعاء 12/ 4/ 2023  .

على الجانب الأخر ، كشفت الدكتورة حنان جنيد، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن نظام الدراسة بالفصل الدراسى الثانى خلال شهر رمضان 2023.

وقالت الدكتورة حنان جنيد خلال تصريح لـ صدى البلد: يتم تخفيض الوقت المحدد للمحاضرة بحيث ان المحاضرة الساعتين تصبح ساعة واحدة فقط والمحاضرة ٣ ساعات فى اللائحة القديمة تصبح ساعة ونصف تمشيا مع ظروف الشهر الكريم  ويمكن للاساتذة اجراء المحاضرات اون لاين فى الشهر الكريم.

وأضافت “ جنيد ” أنه جار اعداد جدول المحاضرات فى رمضان لاعلانه للطلاب والاساتذة هذا الاسبوع. 

طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة جامعة القاهرة امتحانات الميدتيرم كلية الاعلام جامعة القاهرة شهر رمضان الكريم

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