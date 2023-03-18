حاسبات ومعلومات عين شمس تحصل  على المركز الثالث  في جائزة مصر للتميز الحكومي..تفاصيل

فازت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني بأربعة جوائز في الدورة الثالثة لجائزة مصر للتميز الحكومي ففى فئة الكليات جاءت كلية الهندسة في المركز الثاني وتسلم الجائزة الدكتور عمر الحسيني عميد الكلية فيما حصلت كلية الحاسبات و المعلومات على المركز الثالث وتسلم الجائزة الدكتورة نجوى بدر عميد الكلية و في فئة المبادرة الابتكارية الحكومية فاز بالمركز الثاني مبادرة تطوير ورقمنة منظومة التعليم بجامعة عين شمس وتسلمت الجائزة الدكتورة منى عبد العال الزاهري ، كما فازت البوابة الإلكترونية لجامعة عين شمس بالمركز الأول في جائزة المواقع الإلكترونية المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية وتسلم الجائزة الدكتورة رشا إسماعيل .

حاسبات ومعلومات عين شمس تحصل علي جائزة التميز الحكومي

وفي هذا السياق قالت الدكتور نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس إن الكلية الحاسبات و المعلومات قد حصلت عام ٢٠٢١ على المركز الأول عن فئة جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، والتي تنافس فيها 450 كلية.



وأكدت الدكتورة نجوى بدر خلال تصريحاتها لصدي البلد ، أن الجامعة تحرص بشدة علي المشاركة في مثل هذه المسابقات لتحفيز روح التنافس والتميز بين المؤسسات الحكومية .

واشارت الدكتورة نجوى بدر ان الكلية لديها برامج فريدة وتتجه بشكل كبير الي الرقمنه مؤكدة ان طلاب الكلية قادرين علي تحديات سوق العمل ومتطالبته .





يذكر أن جامعة عين شمس تحرص على المشاركة في جائزة مصر للتميز الحكومي والتي تم إطلاقها عام 2018 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بهدف تحفيز روح التنافس والتميز سواء على مستوى الموظفين أو المؤسسات الحكومية من خلال تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة مما يساهم في الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية، وكانت الجامعة ممثلة في كلية الحاسبات و المعلومات قد حصلت عام ٢٠٢١ على المركز الأول عن فئة جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، والتي تنافس فيها 450 كلية ، كما شكلت الجامعة في يناير الماضي فريقاً لإدارة جائزة جامعة عين شمس الداخلية للتميز .