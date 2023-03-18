لزيادة المستوى الثقافي للطلاب.. جامعة عين شمس تستضيف الداعية مصطفى حسني

تنظم أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس ندوة حوارية مع الداعية مصطفى حسني وذلك غدًا الأحد الموافق ٢٠٢٣/٣/١٩ الساعة 12 ظهرًا بمدرج الدكتور حسين النوري بكلية التجارة.



وياتي ذلك في اطار زيادة الوعي ورفع الحس الوطني لدي الطلاب وحرصاً من جامعة عين شمس علي رفع المستوى الثقافي والعلمي وتوعية طلابها في شتى مجالات المعرفة والاستفادة من الكفاءات الشابة.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومن إعداد الدكتور حاتم ربيع - رائد عام أسرة طلاب من أجل مصر المركزية وتنسيق أحمد خالد منسق عام أسرة طلاب من أجل مصر المركزية

وكان قد اختتمت جامعة عين شمس فعاليات احتفالها بيوم المرأة المصرية والأم المثالية، استهل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس كلمته لتكريم نخبة من عظيمات مصر وجامعة عين شمس.

وقال إن المرأة والأم نحتفل ونحتفى بها طوال العمر وليس فى يوم واحد فالمرأة تمتاز بالقدرة على النجاح والتألق على مستوى الحياة العملية إلى جانب قيامها ببراعة و كفاءة بدورها الرئيسي في الحياة الأسرية فلها منا كل تقدير واحترام.

وأضاف أن إدارة جامعة عين شمس تتميز بتمثيل المرأة كأول نائبة لرئيس الجامعة وهى الدكتورة غادة فاروق نائبة رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأستاذة التخطيط العمراني بكلية الهندسة فهى رائدة تستحق منصبها عن جدارة.