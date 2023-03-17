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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدًا.."المؤتمر الدولي الثامن لمسح الدلتا" بكلية الآثار جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنطلق غدًا السبت الموافق ١٨ مارس ، فاعليات "المؤتمر الدولي الثامن لمسح الدلتا The Eighth Delta Survey "Conference  and Workshop،  بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة جامعة عين شمس ، والمقام بالتعاون بين جامعة عين شمس وتمثلها كلية الآثار ووزارة السياحة والآثار والأكاديمية البريطانية وجمعية اكتشاف مصر فى الفترة من ١٨ -٢٠ مارس ٢٠٢٣.

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ويهدف المؤتمر إلي الجمع بين العلماء والباحثين والدارسين من مختلف دول العالم المهتمين بالعمل في دلتا مصر، لمناقشة أحدث الإكتشافات الأثرية ونتائج الحفائر في هذا الجزء الهام من الوطن، والخروج بتوصيات تعزز من مستقبل الدلتا الأثري.

وتغطى محاور المؤتمر شرق الدلتا، ووسطها وجنوبها وغربها بالاضافة الى سيناء والساحل الشمالي.

وكان قد عقدت إدارة مشروعات البيئة وخدمة المجتمع بكلية الآثار جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور حسام طنطاوي، عميد الكلية، وإشراف الدكتور أحمد الشوكي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والمشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم الدكتورة سوسن عيسى، المشرف على الإدارة،  و الدكتورة رشا المفتش مدير الإدارة ندوة بعنوان "المرأة في الحضارة والتراث" في إطار إحتفال الكلية بيوم المرأة العالمي.

وشارك في الندوة الدكتورة رباب جدة، مدرس الآثار المصرية القديمة، بمحاضرة عن حرية وحقوق  المرأة في مصر القديمة ، وقدمت الدكتورة رانيا زيدان، مدرس الآثار اليونانية والرومانية، محاضرة عن حياة المرأة في الفترة اليونانية الرومانية وقربها وبعدها عن السلطة.

ثم أكملت الدكتور نورا حسين، مدرس الفنون والآثار القبطية الإسلامية، بمحاضرة عن مكانة المرأة في العصر القبطي، وانتهت الندوة بمحاضرة  الدكتور شيماء عبدالله، مدرس الآثار الإسلامية، عن عقود الزواج من خلال أوراق البردي.

فاعليات المؤتمر الدولي الثامن لمسح الدلتا كلية الصيدلة جامعة عين شمس Jobs Education

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