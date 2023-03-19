في عيد ميلاد نشوى مصطفى.. تعرف على أهم محطات حياتها الفنية

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة نشوى مصطفى والتي قدمت أعمالا فنية مميزة .

ونرصد في عيد ميلادها أبرز معلومات عنها.

ولدت نشوى مصطفى فى 19مارس لعام 1968، بحى شبرا مصر فى محافظة القاهرة، انتمت لأسرة متوسطة الوضع الاجتماعى وتوسطت ترتيبها بين أختيها الكبرى والصغرى، تدرجت فى مراحل التعليم ثم حصلت على بكالريوس تجارة من جامعة عين شمس، ولشغفها بالفن استكملت دراستها بالمعهد العالى للفنون المسرحية.

بدأت مشوارها الفنى كصحفية فنية بإحدى المجلات ثم دخلت عالم الفن من خلال مشاركتها فى مسلسل "ضمير أبلة حكمت" مع الراحلة فاتن حمامة، لتنطلق بعدها فى عالم الفن وتقدم الكثير من الأعمال الفنية.

عيد ميلاد نشوى مصطفى

قدمت نشوى، الكثير من المسلسلات الدرامية ومنها "محمود المصرى، ليالى الحلمية، عفاريت السيالة، نحن لا نزرع الشوك، بعد الفراق، فى إيد أمينة، حارة العوانس، زيزينيا، خالتى صفية والدير، حمزة وبناتة الخمسة "وغيرها من المسلسلات.

كما شاركت فى الأعمال السينيمائية ومنها "أفريكانو، اللمبى، فيلم ثقافى، الرجل الأبيض المتوسط، رحلة حب، قصاقيص العشاق، ميدو مشاكل، أحلام الفتى الطايش" وغيرها من الأفلام.

لم تنس نشوى، نصيبها من نجومية المسرح فقدمت علية بعض المسرحيات ومنها "الناس اللى فى التالت، أزعرينا، لن تسقط القدس" وغيرها.

تزوجت الفنانة نشوى مصطفى، من رجل أعمال مصري يحمل الجنسية الأمريكية وأنجبا ابنا وابنة هما عبد الرحمن ومريم.

مسلسل "محمود المصرى" بطولة "محمود عبد العزيز، نشوى مصطفى، مى عز الدين، غادة عبد الرازق، سمية الخشاب"، إخراج مجدى أبو عميرة.

مسلسل "زيزينيا" بطولة "فردوس عبد الحميد، يحى الفخرانى، جميل راتب، آثار الحكيم، هدى سلطان، أبو بكر عزت"، إخراج جمال عبد الحميد.