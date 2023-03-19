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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

وقف الإجازات ورفع كفاءة المحطات.. مياه القاهرة تتأهب استعدادا لشهر رمضان

صدى البلد

استعدت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، لاستقبال شهر رمضان المبارك بمراجعة جميع الخطوط والروافع ورفع كفاءة المحطات على مستوى جميع الادارات، ووقف الاجازات والراحات لجميع العاملين بفرق الصيانة، ومتابعة المحطات لضمان استمرار تقديم افضل خدمة خلال الشهر الكريم للمواطنين.

وقال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى ، إنه تم متابعة الاماكن التى تحتاج الى زيادة الضغوط ورفع كفاءة المحطات لها من اجل ضمان عدم انقطاع المياه أو ضعفها خلال شهر رمضان مع وضع خطة كاملة لمواجهة زيادة الطلب على المياه خلال هذا الشهر ببعض المناطق خاصة بالسلامة والنهضة.

وأضاف أن الشركة انتهت من المشروعات القومية الكبرى التى تخدم المواطنين ، وتضمن توفير المياه لكافة المناطق دون انقطاع، وتأجيل المشروعات والربط على الخطوط والروافع والتى تتطلب قطع المياه لساعات حتى انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك ، وتشكيل غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين بمختلف انواعها والعمل على حلها من خلال فرق سريع الانتشار بالشوارع مجهزة باحدث الاجهزة للكشف عن التسرب وعلاج كسر الخطوط بالتنسيق الكامل مع شركة صرف صحى القاهرة وتخفيف الضغوط لها فى فترات الذروة والتى يزيد خلالها استهلاك المياه ويشكل حملا كبيرا على خطوط الصرف الصحى.

وأوضح أنه تم الانتهاء من العديد من المشروعات قبل شهر رمضان لخدمة العديد من المواطنين خاصة بمناطق ابو رجيلة والسلام وحديقة بدر والانتهاء من التحويلات الرئيسية للمشروعات القومية بمختلف المناطق.

مياة الشرب شكاوى المواطنين شركة مياه الشرب بالقاهرة

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