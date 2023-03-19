افتتاح المعرض السنوي لمدارس التعليم المجتمعي بسيناء

أفتتح حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني محافظة شمال سيناء ، ، وحنان الفحل مدير عام الإدارة المركزية للتعليم المجتمعي بوزارة التربية والتعليم ،المعرض السنوي لمدارس التعليم المجتمعي بالمحافظة،

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .

المنتجات اليدوية:

وقد تضمن المعرض الذي أقيم بمسرح نقابة المعلمين بالعريش تحت إشراف إدارة التعليم المجتمعي، العديد من المنتجات اليدوية، منها مفروشات وعبايات مطرزة ،وكذلك منتجات من العصائر والمشروبات والمخللات والمربات ، وكذلك معرض رمضان من الفوانيس المصنوعة من خامات مختلفة ،

كما تم عرض بعض الفقرات الفنية المختلفة من فقرة غنائية استعراضية وفقرتين من شعر الأولى للطالبة سجى إبراهيم موسى بعنوان أصحاب الهمم ،والفقرة الثانية من الشعر للطالب يوسف حسين سالمان بعنوان الطيبة .

و ألقت حنان الفحل مدير الإدارة المركزية للتعليم المجتمعي بكلمة شكرت فيها وكيل الوزارة على جهده ودعمه للمدارس بالمحافظة عامة ومدارس التعليم المجتمعي خاصة .. حيث أبدت إعجابها بالمعروضات والمنتجات المختلفة ،وتمنت لهم التوفيق .

وفى النهاية تم تكريم الطلاب الفائزين في المسابقه السنويه "١٠٠سؤال" .