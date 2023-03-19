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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يشهد ختام مبادرة رفقاء قادرون باختلاف

ختام مبادرة قادرون
ختام مبادرة قادرون باختلاف

شهد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ختام مبادرة" رفقاء قادرون باختلاف"، والتي نفذتها إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالتعاون مع عدد من الجهات.

وذلك بحضور الدكتورة حنان الفحل، رئيس الإدارة المركزية للتعليم المجتمعي بوزارة التربية والتعليم وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وعزة كمال، مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية.

ذوي الاحتياجات الخاصة:


وأكد المحافظ ، علي الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث اتخذت المحافظة عدد من القرارات للتيسير عليهم، موجهًا التحية للآباء والأمهات ومعلمي التربية الخاصة على ما يبذلونه من جهود تجاه أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت الدكتورة عزة كمال، مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، أن المبادرة أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في نهاية ديسمبر الماضي، بهدف توجيه دعم كل الجهات بذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشارت كمال، إلى تنفيذ المبادرة في مدارس التجريبيات ومدارس التربية الخاصة بإدارات العريش وبئر العبد والشيخ زويد، حيث شهدت الفاعليات تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج التدريبية والتوعية.

وعلي هامش الختام استمع المحافظ لعدد من الفقرات المنوعة من طلبة وطالبات مدارس التربية الخاصة في مجال الغناء والقاء القصائد وغيرها من الفقرات المنوعة.

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سيناء مبادرة ختام قادرون اختلاف

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