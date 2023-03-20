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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعلان نتيجة مسابقه احمى نفسك إلكترونياً بدمياط

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

أعلن المهندس "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، نتيجة مسابقة { أحمى نفسك إلكترونياً } بالمركز الأولـــ علي مستوي المحافظة للمدرسة المتميزة، للعام الدراسي ٢٠٢٢_٢٠٢٣م والتي أقامها التوجيه العام للتربية الاجتماعية.

وقد أسفرت النتيجة عن فوز   إيمان محمد محمود زيادة الإخصائية الاجتماعية مدرسة المتميزة للغات الإعدادية المشتركة بإدارة دمياط الجديدة التعليمية.

وهنأ "وكيل الوزارة " الإخصائية الاجتماعية الفائزة متمنيًا لها دوام التوفيق والتميز، معربا عن امتنانه لجهود كل من ساهم وساعد في المسابقة.

الجدير بالذكر أن المسابقة  مقامة تحت إشراف عبد العليم جمعة وكيل المديرية و يحيى توما مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية وعلاء ناشد موجه عام التربية الاجتماعية.

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