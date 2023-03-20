إعلان نتيجة مسابقه احمى نفسك إلكترونياً بدمياط

أعلن المهندس "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، نتيجة مسابقة { أحمى نفسك إلكترونياً } بالمركز الأولـــ علي مستوي المحافظة للمدرسة المتميزة، للعام الدراسي ٢٠٢٢_٢٠٢٣م والتي أقامها التوجيه العام للتربية الاجتماعية.

وقد أسفرت النتيجة عن فوز إيمان محمد محمود زيادة الإخصائية الاجتماعية مدرسة المتميزة للغات الإعدادية المشتركة بإدارة دمياط الجديدة التعليمية.

وهنأ "وكيل الوزارة " الإخصائية الاجتماعية الفائزة متمنيًا لها دوام التوفيق والتميز، معربا عن امتنانه لجهود كل من ساهم وساعد في المسابقة.

الجدير بالذكر أن المسابقة مقامة تحت إشراف عبد العليم جمعة وكيل المديرية و يحيى توما مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية وعلاء ناشد موجه عام التربية الاجتماعية.