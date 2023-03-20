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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تظهر وقت الطعام.. احذر هذه أعراض نقص الحديد

الهيموجلوبين
الهيموجلوبين

يحدث نقص الحديد عندما لا يكون هناك ما يكفي من الحديد في الجسم.

الحديد معدن أساسي ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء ، والتي تعتبر مهمة لنظام المناعة الصحي ، والوظيفة العقلية ، وقوة العضلات والطاقة، دوره الرئيسي هو خلايا الدم الحمراء ، حيث يساعد في تكوين بروتين يسمى الهيموجلوبين. 

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ينقل الهيموجلوبين الأكسجين في الدم من الرئتين إلى جميع خلايا الجسم حتى تتمكن من العمل بشكل صحيح.

لا يستطيع الجسم إنتاج الحديد ، لذا فأنت بحاجة إلى الحصول عليه من الطعام، إذا كنت لا تأكل كمية الحديد التي تستخدمها كل يوم ، فإنك تصاب بنقص الحديد.

من المهم أن يكون لديك الكمية الصحيحة من الحديد في الجسم، إذا كنت تعاني من نقص الحديد ، فقد تصاب بفقر الدم ، إذا كان لديك الكثير من الحديد ، فقد يكون سامًا، نقص الحديد هو أكثر اضطرابات التغذية شيوعًا في العالم.

أعراض نقص الحديد 

الشعور بالتعب الشديد والضعف
ضيق في التنفس
قلبك ينبض بسرعة وبشكل غير منتظم أو كليهما
الشعور بالدوار والدوخة
صداع
اليدين والقدمين الباردة
التهاب اللسان أو التهابه
أظافر هشة
ضعف الشهية

الحديد نقص الحديد الهيموجلوبين اعراض نقص الحديد صداع ضعف الشهية

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