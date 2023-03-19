عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمرضى السكر في الصيام.. روشتة لتجنب التعب خلال الشهر الكريم

السكري
السكري

يتعرض مرضى السكر للاجهاد خلال فترة الصيام ، ولذا حرص موقع صدى البلد على نشر روشتة ونصائح علاجية لتجنب حدوث الإرهاق البدني خلال شهر الصيام.

 

 

txt

ماذا يحدث للجسم عند تناول الذرة؟

txt

قبل رمضان.. احذر هذه الأكلات تزيد من الحموضة والارتجاع

نصائح لمرضى السكري للصيام بدون تعب خلال رمضان

ابق رطبًا

تأكد من شرب كمية كافية من السوائل خلال السحور والإفطار، إذا كان الطقس دافئًا خلال شهر رمضان ، فحاول البقاء في منطقة باردة والحد من نشاطك البدني لتقليل كمية السوائل المفقودة خلال النهار للحفاظ على صحتك من السكري. 

اختبر مستوى الجلوكوز في الدم أثناء الصيام

أخطر ما يمكن أن يحدث لك أثناء الصيام هو انخفاض نسبة السكر في الدم (أحداث سكر الدم) ، وارتفاع نسبة السكر في الدم (أحداث ارتفاع السكر في الدم) والجفاف. 

تأكد من أنك تبحث عن علامات هذه ، والتي يمكن أن تشمل عدم وضوح الرؤية ، وعدم انتظام ضربات القلب ، والدوخة / الإغماء ، والارتباك. 

كن حذرا من الإفراط في تناول الطعام

يمكن أن يكون الإفطار احتفالًا يشارك فيه العديد من الأصدقاء والعائلة - والكثير من الطعام، اعلم أن الإفراط في تناول الطعام لمرضى السكري ، حتى بعد صيام لمدة يوم كامل ، يمكن أن يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في نسبة الجلوكوز في الدم.

المصدر virtahealth

السكري الجلوكوز الصيام الجفاف نصائح لصيام مرضى السكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

28 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن الآن بعد قرار التموين والبانيه مفاجأة

2600 جنيه رسميا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد سقوط بنك أمريكي شهير

بديل فيريرا.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية في الزمالك

ضحية مدير أشهر فرع للمأكولات: نشر صور جسدي بحساب سهير المليجي

الزوجة وقفت ناضورجية لـ عشيقها.. حكاية ربة المنزل والحلاق في الجيزة

35 جنيها دفعة واحدة| هبوط قوي في سعر الذهب بعد سلسلة ارتفاعات.. وهذه قيمته بالدول العربية

متداول.. سائق يقود سيارة مشتعلة على كوبري التجنيد

موضوعات متعلقة

بعد تصريحها المثير للجدل.. 10 صور وضعت رانيا يوسف في مأزق

مشروب رمضان.. طريقة تحضير الخشاف بوصفة سهلة

لن تتوقعها.. تحذير من تخزين الفراخ واللحوم أطول من هذه الفترة

بسبب صورة.. ثعبان كاد ينهي حياة رجل في أستراليا | تفاصيل

لن تصدق .. رجل يتبرع لزوجته بكليته واكتشف سرًا غريبًا

قبل رمضان.. احذر هذه الأكلات تزيد من الحموضة والارتجاع

مكياج لافت.. غادة عبد الرازق تستعرض جمالها بصور جديدة| شاهد

ماذا يحدث للجسم عند تناول الذرة؟

ترشيحاتنا

مستوى قياسي جديد.. رئيس شعبة الذهب يكشف مفاجأة بشأن الأسعار

البرلمان يوافق على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية في مجموعه

للتعاون في مواجهة الجماعات المسلحة.. توقيع محضر أمني مشترك بين العراق وإيران

الزمالك اليوم.. نجم الأبيض يقترب من الأهلي واستقالة جديدة وغموض بمصير فيريرا

لقطات صادمة لسيدتين تعتديان على شاب داخل كمبوند بالشيخ زايد..شاهد

التعليم تستعد لتنظيم دورة رمضانية بين المدارس لتشجيع الطلاب على الرياضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرده من العمل.. عامل هندي يشعل النيران في 12 سيارة

لمرضى السكر في الصيام.. روشتة لتجنب التعب خلال الشهر الكريم

لن تصدق.. حقيقة تسبب اللحوم الحمراء في سرطان القولون

بعد تصريحها المثير للجدل.. 10 صور وضعت رانيا يوسف في مأزق

فيديو

حافظ على مدخراتك.. بديل شهادة الـ18% في بنك مصر والأهلي

أسعار الذهب اليوم الأحد.. ومفاجأة في عيار 21

حالة الطقس اليوم الأحد ودرجات الحرارة

خطبة وصلاة في وقت واحد.. فتنة داخل مسجد بليبيا بسبب الإمام| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ