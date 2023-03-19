لمرضى السكر في الصيام.. روشتة لتجنب التعب خلال الشهر الكريم

يتعرض مرضى السكر للاجهاد خلال فترة الصيام ، ولذا حرص موقع صدى البلد على نشر روشتة ونصائح علاجية لتجنب حدوث الإرهاق البدني خلال شهر الصيام.

نصائح لمرضى السكري للصيام بدون تعب خلال رمضان

ابق رطبًا

تأكد من شرب كمية كافية من السوائل خلال السحور والإفطار، إذا كان الطقس دافئًا خلال شهر رمضان ، فحاول البقاء في منطقة باردة والحد من نشاطك البدني لتقليل كمية السوائل المفقودة خلال النهار للحفاظ على صحتك من السكري.

اختبر مستوى الجلوكوز في الدم أثناء الصيام

أخطر ما يمكن أن يحدث لك أثناء الصيام هو انخفاض نسبة السكر في الدم (أحداث سكر الدم) ، وارتفاع نسبة السكر في الدم (أحداث ارتفاع السكر في الدم) والجفاف.

تأكد من أنك تبحث عن علامات هذه ، والتي يمكن أن تشمل عدم وضوح الرؤية ، وعدم انتظام ضربات القلب ، والدوخة / الإغماء ، والارتباك.

كن حذرا من الإفراط في تناول الطعام

يمكن أن يكون الإفطار احتفالًا يشارك فيه العديد من الأصدقاء والعائلة - والكثير من الطعام، اعلم أن الإفراط في تناول الطعام لمرضى السكري ، حتى بعد صيام لمدة يوم كامل ، يمكن أن يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في نسبة الجلوكوز في الدم.

المصدر virtahealth