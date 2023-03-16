ماذا يحدث للجسم عند تناول الذرة؟

يمكن أن تساعد الذرة في الحفاظ على صحة جسمك من خلال إعطائه العناصر الغذائية التي يحتاجها، تحتوي الذرة على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن التي تساعد في العديد من عمليات الجسم وعمله.

على سبيل المثال ، يمكن أن تكون الذرة الصفراء والذرة الحلوة على وجه التحديد مصادر جيدة لبروفيتامين أ ، وهي مادة يمكن لجسمك تحويلها إلى فيتامين أ .

فوائد تناول الذرة

فيتامين أ مهم للجسم لعدة أسباب منها:

دعم جهاز المناعة.

المساعدة في تكوين الأغشية المخاطية، والأسنان السليمة، والأنسجة الهيكلية واللينة.

تعزيز البصر الجيد.

تحتوي الذرة أيضًا على البوتاسيوم الذي يدعم ضغط الدم الصحي ووظيفة القلب وتقلصات العضلات.

يمكن أن تمنحك الذرة جرعة جيدة من الألياف غير القابلة للذوبان .

المصدر health