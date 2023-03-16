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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هو أنت شايفني ديناصور.. رضوى الشربيني تهاجم الرجال لهذا السبب

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، متابعيها بفيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

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وتحدثت رضوى الشربيني خلال الفيديو مع السيدات والرجال، وجاوبت على العديد من الأسئلة الموجهة إليها.

 

وعلق أحد المتابعين خلال الفيديو للإعلامية رضوى الشربيني “خليكي مع الرجالة شوية احنا داخلين على شهر رمضان”.

 

وردت رضوى الشربيني، "انا أخليني مع الرجالة ليه هو انت شايفني ديناصور، انا ست وبدافع عن بني جنسي، اللي مختل هو اللي بيدافع عن أي جنس آخر، هو انت شايفني راجل عشان أدافع عن الرجالة…".

 

وإليكم لينك الفيديو 

https://fb.watch/ji-WTd6SiR/

 

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