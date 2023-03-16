هو أنت شايفني ديناصور.. رضوى الشربيني تهاجم الرجال لهذا السبب

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، متابعيها بفيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتحدثت رضوى الشربيني خلال الفيديو مع السيدات والرجال، وجاوبت على العديد من الأسئلة الموجهة إليها.

وعلق أحد المتابعين خلال الفيديو للإعلامية رضوى الشربيني “خليكي مع الرجالة شوية احنا داخلين على شهر رمضان”.

وردت رضوى الشربيني، "انا أخليني مع الرجالة ليه هو انت شايفني ديناصور، انا ست وبدافع عن بني جنسي، اللي مختل هو اللي بيدافع عن أي جنس آخر، هو انت شايفني راجل عشان أدافع عن الرجالة…".

وإليكم لينك الفيديو

https://fb.watch/ji-WTd6SiR/