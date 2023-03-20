ميقاتي: صندوق النقد الدولي أعرب عن أمله في الإسراع بإقرار الخطوات الإصلاحية

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن صندوق النقد الدولي جدد دعمه للبنان وأعرب عن أمله في أن يسرع لبنان في اقرار الخطوات الاصلاحية المطلوبة لتوقيع الاتفاق النهائي مع الصندوق.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية اليوم /الاثنين/ تعقيبا على اجتماعه اليوم مع وفد من صندوق النقد الدولي.

وأكد ميقاتي أن الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يفتح أبواب الأمل للبنان أفضل وخطوات إضافية من الدعم من قبل الدول المجتمع الدولي.

وشدد على أن لبنان وطن يستحق الحياة وسينهض من جديد رغم كل الأزمات الصعوبات التي يمر بها، مؤكدا أن الصعوبات لن تثنيه عن المضي في العمل لانقاذ لبنان، داعيا الجميع الى مؤازرة الحكومة في العمل والتعاون لدفع عملية النهوض قدما.

