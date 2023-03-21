السعر الجديد لـ سيارة أوبل كروس لاند في السوق المصري| صور

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية الألمانية “أوبل” عن زيادة جديدة لسيارة الكروس أوفر أوبل كروس لاند موديل 2023، وتتوفر السيارة بالسوق المحلي المصري بفئتين ELEGANCE و TOP LINE.

أوبل كروس لاند موديل 2023

مواصفات السيارة أوبل كروس لاند موديل 2023

تعتمد السيارة أوفر أوبل كروس لاند موديل 2023 على محرك تيربو سعة 1200 سي سي، 3 سلندر، ينتج قوة تبلغ 110 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 205 نيوتن / متر، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عن طريق علبة تروس أوتوماتيك الأداء من 6 سرعات.

تستغرق السيارة أوبل كروس لاند موديل 2023 مدة زمنية قدرها 11.8 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة السكون 0 ، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 187 كيلومتر في ساعة.

أوبل كروس لاند موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة أوبل كروس لاند موديل 2023

الطول الكلي: 4.217 متر.

العرض الكلي: 1.765 متر.

الارتفاع الكلي: 1.605 متر.

قاعدة العجلات: 2.604 متر.

سعة صندوق السيارة: 410 لترات.

سعة خزان الوقود: 45 لترا.

حصلت السيارة أوبل كروس لاند موديل 2023 بتجهيزات أخرى تتضمن، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مع حساسات حركة لسهولة التحكم والاصطفاف، إلى جانب شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، وقفل مركزي للأبواب، مع زجاج كهربائي، وكاميرا خلفية.

أوبل كروس لاند موديل 2023

أسعار السيارة أوبل كروس لاند موديل 2023

أوبل كروس لاند موديل 2023 الفئة الأولى 799,990 جنيها.

أوبل كروس لاند موديل 2023 الفئة الثانية 859,990 جنيها.