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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب الزراعيين: أسعار الخضراوات والفاكهة ستكون مستقرة خلال شهر رمضان

أسعار الخضراوات والفاكهة
أسعار الخضراوات والفاكهة

يقبل المواطنون خلال شهر رمضان على شراء الخضراوات والفاكهة بالأسواق، وفى كل عام نشهد بعض الارتفاعات فى أسعار الخضراوات نتيجة الإقبال على الشراء، وبالتالى يتساءل المواطنون: “هل ترتفع أسعار الخضراوات خلال الفترة المقبلة؟”.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق ستكون مستقرة خلال شهر رمضان الكريم، وذلك بسبب توافرها أمام المواطنين، معلقا: "لا توجد أى مؤشرات لارتفاع أى أسعار فى الخضراوات الفترة المقبلة".

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وأضاف "خليفة"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق حاليا منخفضة مقارنة بالسلع الأخرى، ومتوفرة أمام المواطنين.

 

وأشار نقيب الزراعيين إلى أن أسعار البصل مرتفعة وحدها نتيجة ظهور البصل المخزون من العام الماضي، وبالتالى فإن إتاحة محصول البصل قليلة أمام المواطنين، فارتفعت أسعاره بالأسواق، ولكن متوقع أن تنخفض فى أواخر الشهر الحالى أو أول شهر أبريل المقبل، أى خلال شهر رمضان.

أسعار الخضراوات اليوم

بلغ سعر كيلو الطماطم من 3 إلى 6 جنيهات في سوق الجملة، والبطاطس من 6.5 إلى 10.5 جنيه، والبصل من 15 إلى 20 جنيها، وتراوح سعر الكوسة من 10 إلى 15 جنيها، في حين تشهد الأسواق توافر معروض كبير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات.  

أسعار الخضراوات  

وسجل سعر الملوخية الخضراء من 2.5 إلى 3.5 جنيه، وبلغ الخيار من 4 إلى 7 جنيهات، والخيار البلدي من 4 إلى 6 جنيهات، والبامية من 16 إلى 20 جنيها، والقلقاس من 4 إلى 7 جنيهات، والبطاطا من 2 إلى 4 جنيهات.

وسجل سعر الثوم من 7 إلى 11 جنيها، واللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، والبنجر من 2 إلى 4 جنيهات، والخس من 10 إلى 15 جنيها، والكابوتشي من 3.5 إلى 4.5 جنيه، والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه، والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.

وتراوح سعر الجزر من 2.5 إلى 3.5 جنيه، والفاصوليا من 7 إلى 10 جنيهات، والباذنجان البلدي من 3.75 إلى 5.75 جنيه، والباذنجان الرومي 3.5 إلى 5.5 جنيه، والباذنجان الأبيض من 3.75 و6.75 جنيه، والفلفل الرومي من 4 إلى 7 جنيهات، والفلفل الصوب من 5 إلى 8 جنيهات، والفلفل الألوان من 8 إلى 18 جنيها.

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