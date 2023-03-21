مئات الضحايا.. حصيلة زلازل الساعات الماضية في باكستان وأفغانستان والهند

لقى ما لا يقل عن 5 أشخاص مصرعهم بعد زلزال قوى ضرب شمال شرق أفغانستان يوم الثلاثاء وشعروا بهزات أرضية فى مدن فى باكستان والهند.

ووفقا لما نشرته CNN ، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال الذي بلغت قوته 6.5 درجة ويقع على بعد 40 كيلومترًا جنوب شرق بلدة جورم كان على عمق 187.6 كيلومترًا.

وقال شفيع الله رحيمي المتحدث باسم وزارة إدارة الكوارث إن الزلزال أسفر عن مقتل شخصين على الأقل في ولاية لغمان شمال شرق أفغانستان حيث أصيب 8 أشخاص على الأقل.

ولقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم في شمال باكستان، بينهم طفلا ، بحسب بلال فايزي ، المتحدث باسم خدمات الإنقاذ الإقليمية في خيبر بختونخوا.

وقال فايزي إن 41 شخصا آخرين على الأقل أصيبوا في إقليم كيبر باختونخوا لافتا إلي أن الانهيارات الأرضية أدت أيضا إلى إغلاق الطرق في مدينة أبوت آباد شمال باكستان.

وشعر السكان بهزات قوية في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وفقا لفريق سي إن إن المتواجد على الأرض. وشعر بالاهتزاز المستمر، وشوهد الناس وهم يخلون منازلهم عندما اهتزت الأشجار وقال شهود عيان في لاهور لشبكة CNN إن السكان شعروا بالزلزال هناك.

كما شعر شهود عيان سي إن إن بهزات أرضية في نيودلهي وفي سريناغار - أكبر مدينة في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية - حيث قال شاهد عيان لشبكة سي إن إن إنه رأى منزله يهتز ، حيث قام الجيران بإخلاء منازلهم.

في غضون ذلك ، قال سكان في مدينة إسلام أباد الباكستانية إن شروخا ظهرت في جدران منزلهم.