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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عروسان يقرران تقديم الماء فقط في حفل زفافهما ببريطانيا .. الأسباب صادمة

الأسباب صادمة ..
الأسباب صادمة .. عروسان يقرران تقديم الماء فقط في حفل زفافها

مع اقتراب حفلات الزفاف، قد يقرّر الزوجان المستقبليين أمورًا تثير جدلاً بين من ينتقدها من الضيوف ومن لا يهمه الأمر، كما حدث مع عروسين أجنبيين أعلنا منذ ساعات عن قرارهما بتقديم الماء فقط في حفل زفافها، فلا طعام ولا أي مشروبات غازية.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الأربعاء، كشفت العروس المستقبيلة أنها وخطيبها يتحملان وحدهما تكاليف حفل الزفاف البالغ عدد حضوره حوالي 100-150 شخصًا.

الأسباب صادمة..عروسان يقرران تقديم الماء فقط في حفل زفافها ببريطانيا  

زفاف بريطاني 

وقالت العروس إن هذا قرار تقديم المياه للضيوف فقط، يرجع إلى كون عدد كبير من الأطفال سيحضر حفل الزفاف، ولأجل توفير النفقات المالية، أما السبب الرئيسي يتمثل في كونها وخطيبها لا يشربان أي مشروبات غازية أو منبهات. 

وانقسمت ردود الأفعال حول قرار العروس المستقبلية وخطيبها بين من لا يهمه الأمر ويراه حقًا لهما، وبين من انتقد قرارهما ووصفه بـ “البخل”، ومن يرى أن مكان تطبيق هذا القرار يكون “بالمنزل وليس حفل الزفاف”، ومن يصف القرار بـ “السخيف”.

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