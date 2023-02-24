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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

راح عليهم الفرح.. الحظ السيئ لـ عروسين يغيبهما عن حفل زفافهما بأمريكا

صدى البلد

في حفلات الزفاف تقع الكثير من الأحداث والأمور الطارئة، فقد غاب عروسان عن حفل زفافهما لمدة ساعتين بعد أن علقا في مصعد في المكان مع أربعة من ضيوفهما.

ركبت العروس والعريس في المصعد للوصول إلى الطابق السادس عشر من فندق Grand Bohemian ، في ولاية كارولينا الشمالية ، الولايات المتحدة ، للانضمام إلى ضيوف حفل الزفاف في غرفة الاستقبال.

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ولكن أخذ حفل الزفاف منعطفًا غير متوقع عندما حوصروا بين الطابق الأول والثاني عندما توقف المصعد بشكل غير متوقع، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ظلوا عالقين في الداخل لمدة ساعتين طويلتين مع أخت العروس وثلاثة ضيوف آخرين في حفل الزفاف بينما كانوا ينتظرون إدارة الإطفاء لإنقاذهم.

في النهاية حطمت إدارة الإطفاء في حفل الزفاف، باستخدام رافعة لرفع المصعد لأعلى بضعة طوابق، من هناك تم وضع الضيوف في أحزمة وتسلقوا من خلال فتحة في الجزء العلوي من المصعد إلى بر الأمان.

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لم يصب أحد في الحادث ولكن بحلول الوقت الذي خرجوا فيه ، كان حفلهم قد انتهى، قال العريس لـ WJZY: "عندما حدث ذلك لأول مرة ، اعتقدت أنه توقف لبضع ثوان، وسوف يعاد تشغيله، ثم لاحظنا أن الباب كان موارباً قليلاً."

وأكمل:"ثم بدأت الأبواب تفتح ، حتى استطعت رؤية الجدار الخرساني أمامي مباشرة ، ورأيت الجدار الخرساني خلفي ، وقلت ، هذا ليس طبيعيًا".

بقيت العروس إيجابية ، وأوضحت أنها كانت ممتنة لأن تكون محاصرة مع زوجها الجديد وضيوف حفل الزفاف، بعد الانسحاب ، وقف الزوجان مع أعضاء فريق الإطفاء، وقالت العروس إنها كانت مستاءة لأنها لم تكن قادرة على توديع ضيوفها.

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