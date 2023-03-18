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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

نسي يحضر فرحه.. رد فعل على الطراز الهندي لعائلة العروس| كيف كان عقابه؟

صدى البلد

في واقعة غريبة من نوعها، أثارت اندهاش الجميع، بعد أن فوجئ حضور إحدى الأعراس في دولة الهند بعدم حضور العريس لحفل الزفاف، إذ تساءل الجميع عن الأمر، وسط تخمينات كثيرة عن السبب الحقيقي… 

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عريس ينسى حضور حفل زفافه في الهند 

اجتمع الجميع متزينين مستعدين لحضور إحدى حفلات الزفاف في مدينة بيهار في دولة الهند، إلا أن العريس كان في حالة سُكر من تناول الكحوليات قبل زفافه بساعات، ما أصاب العروس بحالة من الصدمة الكبيرة مما فعله زوجها.

رد فعل أهل العروس على نسيان العريس حفل زفافه 

أُصيبت العروس بحالة من الحزن الشديد والصدمة من نسيان العريس لموعد حفل زفافه بعد تأثره بحالة السُكر التي غاب فيها، وقررت العروس عدم استكمال الزفاف، قائلة: « لن أستطيع أن أقضي حياتي مع رجل لا يُقدر المسئولية».

وتأييدًا لقرار العروس، طالبت أسرتها عائلة العريس بدفع تكاليف حفل الزفاف التي أنفقوها، وقاموا باحتجاز بعض أقارب العريس كرهائن لديهم، إلا أن ضباط الشرطة انتقلت على الفور إلى منزل العروس وتمكنوا من السيطرة على الأمر وتسوية الخلاف بين الأسرتين.

 

عريس ينسى حضور حفل زفافه في الهند الهند بيهار تناول الكحوليات ضباط الشرطة

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