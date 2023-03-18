السجن 10 سنوات وغرامة5 ملايين جنيه.. تحذير للمتعاملين بالدولار في السوق السوداء..تفاصيل

مع ارتفاع وتغير أسعار الدولار بسرعة كبيرة في الآونة الأخيرة، اتجه البعض إلى التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك، ما استدعى وضع ظوابط للأمر وإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبات رادعة…

10 سنوات سجن و5 ملايين غرامة

أصدر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبات رادعة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة قيمتها 5 ملايين جنيه، لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك، حيث جاءت المادة 233 من قانون رقم 194 لسنة 2020، لتقضي بـ

« يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنية أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة 209 من هذا القانون».

نطاق سريان أحكام القانون

حددت مواد الإصدار نطاق سريان أحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 على « البنك المركزي، الجهاز المصرفي، شركات الصرافة، شركات تحويل الأاموال، شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، شركات ضمان الائتمان، ومشغلي نظام الدفع ومقدمي خدمات الدفع».

كما تسري أحكام القانون السالف ذكره على البنوك والشركات المخاطبة بأحكامه، فيما لم يرد في شأنه نص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وكذلك أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

ويكون البنك المركزي هو الجهة الإدارية المختصة ومحافظ البنك المركزي هو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المُشار إليه بالنسبة للجهات الخاضعة لإشرافه طبقًا لأحكام القانون.

وتسري أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 على معاملات البنوك مع عملائها تجارًا كانوا أو غير تجار أيًا كانت طبيعة هذه المعاملات.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري