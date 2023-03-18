عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

السجن 10 سنوات وغرامة5 ملايين جنيه.. تحذير للمتعاملين بالدولار في السوق السوداء..تفاصيل

صدى البلد

 مع ارتفاع وتغير أسعار الدولار بسرعة كبيرة في الآونة الأخيرة، اتجه البعض إلى التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك، ما استدعى وضع ظوابط للأمر وإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبات رادعة… 

txt

هنصوم في البرد ولا الحر.. كيف يكون طقس أول يوم في رمضان؟

txt

احسب هتقبض كام.. جدول صرف معاشات أبريل بالمواعيد والزيادات الجديدة

10 سنوات سجن و5 ملايين غرامة 

أصدر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبات رادعة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة قيمتها 5 ملايين جنيه، لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك، حيث جاءت المادة 233 من قانون رقم 194 لسنة 2020، لتقضي بـ 

« يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنية أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة 209 من هذا القانون».

 نطاق سريان أحكام القانون  

حددت مواد الإصدار نطاق سريان أحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 على « البنك المركزي، الجهاز المصرفي، شركات الصرافة، شركات تحويل الأاموال، شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، شركات ضمان الائتمان، ومشغلي نظام الدفع ومقدمي خدمات الدفع».

كما تسري أحكام القانون السالف ذكره على البنوك والشركات المخاطبة بأحكامه، فيما لم يرد في شأنه نص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وكذلك أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

ويكون البنك المركزي هو الجهة الإدارية المختصة ومحافظ البنك المركزي هو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المُشار إليه بالنسبة للجهات الخاضعة لإشرافه طبقًا لأحكام القانون.

وتسري أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 على معاملات البنوك مع عملائها تجارًا كانوا أو غير تجار أيًا كانت طبيعة هذه المعاملات.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري

  • سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تداولات البنك الأهلي المصري، اليوم السبت، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
  • في البنك المركزي المصري سجل 30.83 جنيه للشراء و 30.93 للبيع 
  • في بنك مصر سجل 30.75 جنيه للشراء و 30.85 للبيع 
  • سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء و 30.95 للبيع 
10 سنوات سجن و5 ملايين غرامة قانون البنك المركزي الجهاز المصرفي شركات تحويل الأاموال شركات الصرافة القانون رقم 194 لسنة 2020 أسعار الدولار الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجل الأوقات الصعبة.. من المرشح الأبرز لتدريب الزمالك خلفا لفيريرا؟

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد استيراد اللحوم من تشاد

2500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

بنك ناصر يطرح شهادات جديدة بعائد 22% .. تفاصيل

الأهلي ينتظر الهدية .. موعد مباراة صن داونز والهلال السوداني والقنوات الناقلة

مفاجأة .. فرج عامر يكشف عن صفقة جديدة للأهلي

باقي 4 أيام.. الحكومة تجهز مفاجأة للموظفين خلال ساعات قبل رمضان

انتهاء المؤتمر الصحفي بين وزيري خارجية مصر وتركيا بالأحضان

ترشيحاتنا

32.3 % ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لتركيا خلال عام 2022

السجن 10 سنوات وغرامة5 ملايين جنيه.. تحذير للمتعاملين بالدولار في السوق السوداء..تفاصيل

تحذير.. الشمس الكبيرة تصيب الطقس باضطرابات قوية وأمطار لمدة 72ساعة.. فيديو

السوداني يطلق خطة عراق 2050 .. ما علاقة صدام حسين

صور عارية وإيحاءات.. قرار عاجل من المحكمة بشأن أنوش في نشر الفسق والفجور

شاهد.. تعليق شوبير على انضمام كهربا لقائمة المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم خرافي.. سعر إطلالة أنغام في السعودية يثير الجدل

فستان أحمر.. بلقيس فتحي تتألق بإطلالة ساحرة وجذابة.. شاهد

بالأسود.. المطربة وعد تتألق بلوك جذاب على إنستجرام

رئيس الأركان يلتقي نظيره القطري ويعقدان الإجتماع الأول للجنة العسكرية المشتركة

فيديو

أسعار الذهب واستقرار الدولار اليوم السبت 18 مارس| شاهد

رئيس الأركان يلتقي نظيره القطري ويعقدان الإجتماع الأول للجنة العسكرية المشتركة

توابع فرح حسن شاكوش.. توعد الممتنعين عن الحضور وتمنى انتهاء الزفاف بسرعة| فيديوجراف

شكلها حلو .. أحمد جمال سعيد يدافع عن منى زكي بعد الهجوم عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ