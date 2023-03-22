بوتين: سنضطر للرد حال استخدام الغرب الجماعي أسلحة ذات مكون نووي بالأزمة الأوكرانية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده ستضطر للرد حال بدأ الغرب الجماعي في استخدام أسلحة ذات مكون نووي، في الأزمة الأوكرانية.

وقال بوتين، ردا على المبادرة البريطانية لتزويد كييف بأسلحة تحتوي على اليورانيوم المنضب، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية أمس الثلاثاء: "علمنا اليوم أن بريطانيا، من خلال نائب رئيس وزارة الدفاع في البلاد، لم تعلن فقط عن إمداد أوكرانيا بالدبابات، ولكن أيضا بقذائف اليورانيوم المنضب .. ويبدو أن الغرب قرر حقا محاربة روسيا حتى آخر أوكراني ليس بالقول فقط بل بالأفعال".

وكانت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل جولدي قد ذكرت -في وقت سابق- أن بريطانيا ستنقل ذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا.