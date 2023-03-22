طردهم من منازلهم.. الملك تشارلز يعاقب ابنه هاري وأخيه أندرو بطريقة صادمة

قال كاتب السيرة الملكية كريستوفر أندرسن، إن الملك تشارلز طرد ابنه الأمير هاري و واخيه الأمير أندرو من فروغمور كوتيدج ورويال لودج على التوالي من أجل 'معاقبة' الأمراء و والاقتصاد في تكاليف النظام الملكي للعائلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، ادعى كاتب سيرة ملكية ، أن الملك تشارلز 'عاقب' نجله الأمير هاري وشقيقه الأمير أندرو 'بضربة واحدة'.

وقال الأمريكي كريستوفر أندرسن ، مؤلف كتاب 'الملك: حياة تشارلز الثالث' ، بطرد دوق ودوقة ساسكس من فروغمور كوتيدج وطلب من دوق يورك مغادرة رويال لودج ، الملك الجديد 'اقتصد' النظام الملكي و 'معاقبة' هاري وأندرو في نفس الوقت.

وأكد متحدث باسم هاري وميجان أن الملك طلب من الزوجين إخلاء محل إقامتهما في المملكة المتحدة قبل بضعة أسابيع فقط.

وبحسب ما ورد بدأ إخلاء هاري وميجان في 11 يناير - بعد يوم من نشر مذكرات هاري سبير.

ولكن وفقًا لأندرسن، هناك أسباب أكثر أهمية وراء الإخلاء، كما قال لقناة فوكس نيوز: 'لم يكن طرد عائلة ساسكس من فروغمور كوتيدج مجرد عمل انتقامي لما كتبه هاري في' سبير 'عن كاميلا ، وكان كذلك ليس مجرد خطوة لخفض التكاليف.

'بضربة واحدة ، تمكن الملك من أن يبدو كما لو كان مقتصدًا بينما يعاقب في نفس الوقت كل من هاري وأندرو - وهي تريفيكتا ملكية.'

يقال إن دوق ودوقة ساسكس 'فاجأهما' قرار الملك وورد أن اثنين آخرين من أفراد العائلة المالكة قد 'فُزعوا' ، وفقًا لما ذكره كاتب السيرة الملكية أوميد سكوبي.

وقال المؤلف ، الذي شارك في كتابة سيرة هاري وميجان ، 'العثور على الحرية' ، إن قرار الملك جاء بعد أن أصدر هاري مذكراته المثيرة للجدل سبير.



