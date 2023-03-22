شاهد.. شاكيرا تبكي في محل حلوى شهير في نيويورك |ما السر؟

بعد أدائها الرائع في العرض المباشر في نيويورك، ظهرت نجمة البوب الكولومبية، شاكيرا وهي تبكي في أحد المتاجر الشهيرة بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الصن” و "نيويورك بوست" ظهرت شاكيرا، 46 عاما وهي تبكي أثناء تحدثها إلى امرأة مجهولة داخل المتجر الشهير بنيويورك.

شاكيرا تبكي في نيويورك

ويبدو أن المغنية الشهيرة، شاكيرا حاولت إخفاء وجهها عن الكاميرات بينما ترتدي قبعة “بيسبول” وقميصا لكن عدسات الكاميرات التقطت صورا لها انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن مقربين من شاكيرا، بأن أسباب بكائها كان إما الإجهاد أو عواقب ضغوط الشهرة أو توتر بسبب الوضع الحالي الذي تمر به.

كانت شاكيرا قد اصطحبت أبنائها الذين تشاركهم مع بيكيه زوجها السابق ميلان ، 10 أعوام ، وساشا، 8 سنوات إلى متجر الحلوى الشهير في ميدان تايمز سكوير بنيويورك.

شاكيرا تبكي في محل حلوى شهير في نيويورك

شاكيرا تبكي في محل حلوى شهير في نيويورك

شاكيرا تبكي في محل حلوى شهير في نيويورك

شاكيرا تبكي في محل حلوى شهير في نيويورك

شاكيرا تبكي في محل حلوى شهير في نيويورك