تصريحات نارية من بيكيه ضد صديقته السابقة النجمة شاكيرا

عرضت قناة “العربية” تقريرا عن تصريح جيرارد بيكيه، لاعب نادي برشلونة الإسباني السابق، بنه سعيد للغاية بالتغيرات الدراماتيكية في حياته، والتي شملت انفصاله عن شاكيرا، واعتزاله كرة القدم.

وأوضح التقرير أن بيكيه لا يبالي بشأن صورته العامة، مؤكدا أنه مصمم على فعل ما يريد.

وقال بيكيه خلال التقرير إنه في اليوم الذي يموت فيه سينظر خلفه متمنيا أن يكون قد فعل ما يريد، مشيرا إلى أنه يريد أن يكون صادقا مع نفسه ولن ينفق المال بحثا عن تلميع صورته.

وذكر أنه الآن يركز على دوره كأب لحماية أطفاله.

وأضاف خلال التقرير: “كل منا لديه مسئولية محاولة القيام بالأفضل لأطفاله، والأمر يتعلق بحمايتهم”، منوها إلى أن ذلك هو عمل جميع الآباء مع أطفالهم.