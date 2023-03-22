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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا يوسف تكشف لأول مرة أسباب طلاقها من محمد مختار

رانيا يوسف
رانيا يوسف

تحل النجمة رانيا يوسف ضيفة أولى حلقات برنامج "العرافة" بموسمه الثالث، مع الإعلامية بسمة وهبة على شاشة “المحور”، الخميس القادم.

وتواجه بسمة وهبة، رانيا يوسف خلال الحلقة، بكواليس وأسرار تذاع لأول عن فترة زواجها من المنتج محمد مختار، وأسباب الانفصال بعد زواج دام 10 سنوات، وعلاقته بياسمين ونانسي ابنتيه.

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رانيا يوسف 

كما تفاجئها بسمة وهبة بخلافاتها فى الوسط مع زملائها بالأسماء، وأسباب الخلاف، كما يكشف عدد زيجات رانيا يوسف.

ويعد برنامج "العرافة" امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.

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