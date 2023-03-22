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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

باستثمارات 300 مليون دولار.. تأسيس مجمع صناعي للحديد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

صدى البلد

أعلن وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس موافقة مجلس إدارة الهيئة على مقترح تأسيس شركة تابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتكون شركة مرافق للمنطقة الشمالية على غرار شركة المرافق الخاصة بالمنطقة الجنوبية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. 

كما وافق مجلس الإدارة على مشروع شركة “شين فينج” لإقامة مجمع صناعي متخصص في صناعات الحديد والصناعات التكميلية.

جاء ذلك عقب اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية، في لقائه الرابع للعام المالي 2022/2023، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمشاركتها عبر الفيديو كونفرنس، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ونواب رئيس الهيئة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والأعضاء ذوي الخبرة، حيث ناقش الاجتماع موضوعات عديدة تتضمن عرض مشروعات باستثمارات متنوعة تقام بالموانئ التابعة للهيئة وكذلك المناطق الصناعية.

وفي هذا السياق، صرح وليد جمال الدين بأنه في إطار نمو حجم شبكات المرافق الأساسية المطلوبة للمناطق الصناعية التابعة للهيئة، ولضرورة تعزيز المنافسة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، أصبحت هناك ضرورة لتأسيس شركة للمنطقة الاقتصادية للمرافق ومتابعة الأعمال للبنية التحتية للمنطقة الشمالية على غرار الشركة المتواجدة بالمنطقة الجنوبية.

وقال إن شركة المرافق ستساعد المطورين الصناعيين في تنفيذ الأعمال المطلوبة للبنية الأساسية والتحتية، والتي تشمل المرافق مع محطات مياه ومحطات توزيع كهرباء وغيرها من الأعمال اللازمة، وذلك للتيسير عليهم في ظل استقطاب العديد من الاستثمارات المتنوعة في القطاعات الصناعية المستهدفة، لتبلغ مساهمة الهيئة في هذه الشركة بنسبة 51% يشاركها المطور الصناعي لشرق بورسعيد للتنمية وشركات أخرى.

على جانب آخر، وافق مجلس إدارة الهيئة بشكل مبدئي على أحد المشروعات الصينية المقدمة لإقامة مجمع صناعي متخصص في صناعات الحديد والصناعات التكميلية بالمنطقة الصناعية بالسخنة على مساحة 750 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 300 مليون دولار وتوفير 1200 فرصة مباشرة؛ ليتم تصدير جزء كبير من منتجاته للسوق الخارجية، على أن تقوم الهيئة الاقتصادية بعرض المشروع على الجهات المعنية للحصول على الموافقات النهائية له.

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