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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة تعلن عن استشهاد شاب فلسطيني في طولكرم

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد صباح اليوم الخميس، الشاب فلسطيني أمير عماد أبو خديجة "25 عاماً" برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة طولكرم، بحسب ما نشرت وكالة أنباء فلسطين "وفا".

 

وقال أمين سر حركة "فتح" مراد دروبي لـ"وفا"، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم، وأغلقت مدخلها الرئيسي ومنعت المركبات والمواطنين الفلسطينيين من المرور، وحاصرت منزلا كان يتحصن داخله الشاب أبو خديجة.

 

وأوضحت مصادر طبية أن الشهيد أبو خديجة وصل إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت مصاباً برصاصة في الرأس أدت إلى تهتك كامل في الجمجمة وخروج للدماغ، إضافة إلى عدة رصاصات في الأطراف السفلية.

 

وباستشهاد الشاب الفلسطيني، ترتفع حصيلة الشهداء منذ مطلع عام 2023 إلى 90 شهيدا، من بينهم 17 طفلا، وسيدة.

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