برلماني يدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح بإعادة مستوطنات تم تفكيكها

أدان النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة كان قد تم تفكيكها عام 2005 ، مؤكداً أن النشاط الاستيطاني بكافة أشكاله وصوره غير قانوني وفاقد لأي شرعية وهو ما تؤكده مقررات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي.

وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم إن إصدار مثل هذه التشريعات باطلة ومخالفة لمقررات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولى ، مشيراً إلى أن مثل هذه القرارات والتشريعات تعرقل الجهود الجارية لتحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتؤجج مشاعر الغضب لدى أبناء الشعب الفلسطيني وتزيد المناخ السياسي والأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعقيداً.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة على ضرورة الإسراع فى الأخذ برؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الواضحة والحاسمة للتوصل الى السلام العادل والشامل والدائم والتى تتمثل فى ضرورة حصول الفلسطينيين على جميع حقوقهم المشروعة وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ، موجهاً التحية والتقدير للشعب الفلسطيني على صموده ضد جميع الأعمال العدوانية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلى داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة.