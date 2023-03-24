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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اشتريها من الكويت.. سعر كيا سيراتو 2023 |صور

كيا سيراتو موديل
كيا سيراتو موديل 2023

تعتبر السيارة سيراتو 2023 والتي تنتمي إلى فئة السيدان، هي واحدة من اشهر اصدارت الصانع الكوري الجنوبي "كيا"، حيث تحظى بشعبية كبيرة داخل السوق العربي، وتعد نقطة اهتمام كبيرة للباحثين عن فرصة شراء سيارة جديدة من الكويت والدخول بها إلى الاراضي المصرية.  

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر السيارة كيا سيراتو موديل 2023 في الكويت، وابرز مواصفاتها الفنية.

كيا سيراتو موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة كيا سيراتو موديل 2023

 

  • محرك 1600 سي سي.
  • 4 سلندر.
  • قوة 128 حصانا.
  • عزم دوران 154 نيوتن/متر.
  • ناقل حركة أوتوماتيك.
  • جر أمامي.
كيا سيراتو موديل 2023

تسارع السيارة كيا سيراتو موديل 2023 

 

تستغرق السيارة كيا سيراتو موديل 2023 مدة زمنية قدرها 11 ثانية للانطلاق من وضع الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كيلومتر في الساعة.

 

تجهيزات السيارة كيا سيراتو موديل 2023

 

  • كاميرا خلفية و 360 درجة.
  • نظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS.
  • خاصية توزيع قوة المكابح EBD.
  • حساسات ركن خلفية.
  • عرض مراقبة ضغط الإطارات.
  • مثبت سرعة.
  • وسائد هوائية للحماية.
  • قفل مركزي.
كيا سيراتو موديل 2023
  • فتحة سقف.
  • مرايا كهربائية جانبية.
  • زر تشغيل المحرك.
  • خاصية دخول السيارة بدون مفتاح.
  • بلوتوث ونظام صوتي ترفيهي.
  • فرامل يد الكترونية.
  • شاشة تعمل باللمس.
  • مقود حركة متعدد الوظائف.
  • مكيف هواء اوتوماتيكي.

 

سعر السيارة كيا سيراتو موديل 2023 في الكويت 

 

  • الفئة الاولى كيا سيراتو موديل 2023 بسعر 5.500 دينار.
  • الفئة الثانية كيا سيراتو موديل 2023 بسعر 7000 دينار.
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