عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بأول جمعة في "رمضان".. موعد صلاة المغرب بمحافظة سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يبحث الكثير من المسلمين عن موعد أذان صلاة المغرب طوال أيام شهر رمضان المُبارك 2023م، في محافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية؛ وذلك لإعداد وتجهيز وجبة الإفطار، بعد صيام دام لأكثر من 12 ساعة عن الطعام والشراب.

كما يبحث الكثير أيضًا عن موعد أذان صلاة الفجر بمحافظة سوهاج، بأول أيام شهر رمضان المُبارك؛ لمعرفة الوقت المُناسب للإستيقاظ من أجل إعداد وتناول وجبة السحور، حتى يستطيع الفرد أن يُمارس عمله خلال اليوم دون الشعور بإرهاق أو قلة راحة.

وينشر لكم موقع صدى البلد في سطوره التالية، مواقيت الفروض الخمس حسبما جاء عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.

حبس نجلي عم تعديا على تاجر بقالة في سوهاج

جريمة الكورنيش الغربي.. حبس أربعيني شرع بقتل ترزي في سوهاج

مواعيد الصلاة بـ ثانٍ أيام شهر رمضان المُبارك 2023م

الفجْر ٤:٢٩ ص
الشروق ٥:٥٣ ص
الظُّهْر ١٢:٠٠ م
العَصر ٣:٢٧ م
المَغرب ٦:٠٦ م
العِشاء ٧:٢١ م

سوهاج اخبار محافظة سوهاج مواعيد الصلاة بسوهاج الصلاة رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهلال السوداني يطالب بتطبيق المادة 24 أمام الأهلي| ماذا تعني وهل يستجيب الكاف ؟

أمطار رعدية غزيرة.. موجة غير مستقرة تضرب البلاد لمدة 72 ساعة

بعد حلقة محمد رمضان وضربة الكرسي .. أول تعليق من رامز جلال

أحدها لم يخسر مباراة| من سيواجه الأهلي في ربع النهائي حال الصعود؟

بالأسماء.. مهيب عبد الهادي: الزمالك يتحرك لضم 3 صفقات سوبر

عملة احتياطية جديدة.. عدد كبير من الدول يستعد للتخلي عن الدولار الأمريكي

أحمد حسن: لجنة جديدة داخل نادي الزمالك.. تفاصيل

نوة العوة تضرب البلاد غدا | تفاصيل

موضوعات متعلقة

طريق مُشترك يتسبب في جريمة بين أبناء العم في سوهاج

ترشيحاتنا

البضاعة بقت فحم .. خسائر فادحة فى حريق مصنع مفروشات العبور.. صور

فوز عظيم.. 6 أعمال احرص عليها طوال شهر رمضان

دراسة: تقليل استخدامك للموبايل 15 دقيقة فقط يزيد من مناعة جسمك

"الانتهاكات لن تمر دون رد".. تحذير عاجل من روسيا لـ بريطانيا

جونياس مرفوض.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن المدير الفني الجديد للزمالك

وزير الرى يلتقي نظيره السودانى لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحورك في رمضان.. طريقة تحضير الفول بالبيض بوصفة مميزة

إيه العظمة دي.. صوت الهضبة وظهور لـ”صلاح وعائلته” في إعلان

من كل دولة أكلة.. ما لا تعرفه عن الدولمة

تناول هذا المشروب في السحور يمنع العطش

فيديو

في اول رمضان ..الروماني بورقا دانيلو مدرب نادي احد السعودي ينطق الشهادتين

نوة العوة تضرب البلاد غدا | تفاصيل

رانيا يوسف في تصريحات جريئة.. مش لاقية راجل مناسب وأحمد الفيشاوي مش عاتق وخالد يوسف بحترمه «فيديوجراف»

تحذير من تناول هذه الأطعمة بالسحور | تعليمات وزارة الصحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ