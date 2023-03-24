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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. بوجي وطمطم وشماريخ في افتتاح الدورة الرمضانية بقرية محلة روح بطنطا

بوجي وطمطم في دورة
بوجي وطمطم في دورة رمضانية بالغربية

شهدت قرية محلة روح التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم افتتاح الدورة الرمضانية للكرة القدم وسط مشاركة  عرض عرائس بوجي وطمطم وإطلاق الشماريخ والألعاب النارية الترفيهية فرحا يتوافد الفرق الرياضية والمشاركة في بطولة رياضة كرة القدم.

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كما أعلنت أسرة ٱل مراد عن مشاركة ما يقرب من 12 فريقا متخصصا في رياضة كرة القدم فضلا عن استمرار الدورة الرمضانية طوال أيام الشهر المبارك فضلا عن تدشين مسابقة في حفظ القرآن الكريم.

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كما ينشر  موقع "صدي البلد الإخباري" اليوم مواعيد أداء الصلوات الخمس خلال ثاني  ايام شهر رمضان المبارك بمساجد الكبري علي  مستوي قري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفر الزيات والسنطة وسمنود وقطور والسنطة.

وجاءت المواعيد المحددة بمساجد الغربية:
الفجر 04:27
الشروق 05:54
الظهر 12:01
العصر 15:29
المغرب 18:08
العشاء 19:26

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