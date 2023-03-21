آداب طنطا تنظم الملتقى التوظيفي السنوي الأول لتوفير فرص العمل للشباب

نظمت كلية الآداب جامعة طنطا ، "الملتقى التوظيفي السنوي الأول لخريجى الكلية " تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا والدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و بحضور الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب ، و الدكتور إبراهيم طلبة سلكها وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة تفيدة محمد عبدالجواد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد عبادة العربى منسق عام البرامج الأكاديمية بالكلية و رؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ولفيف من الطلاب والخريجين بكلية الآداب.





أكد الدكتور ممدوح المصري حرص الكلية على تنظيم الملتقيات التوظيفية لتأهيل طلاب وخريجى الكلية لسوق العمل، ومساعدتهم فى ايجاد فرص عمل مناسبة، من خلال تفاعل الخريجين والطلاب مع أصحاب الشركات، لدعمهم وتقديم دورات تدريبية تؤهلهم لمجالات سوق العمل فى كافة القطاعات والمجالات الوظيفية.

أضاف عميد الكلية أن اللقاء شهد مشاركة ممثلين من الشركات الرائدة في مجال القوى العاملة و الهيئة العامة للطرق والكبارى والشركات المتخصصة في مجال التقنيات التكنولوجية والبرمجة الحديثة وشركات الخاصة وقطاع الأعمال بأنواعها و والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنظمات المجتمع المدني .

جدير بالذكر أن المؤسسات المشاركة فى الملتقى التوظيف الأول بكلية الآداب جامعة طنطا شملت هيئة المساحة بالغربية ، مدريين مراحل المدارس الخاصة للغات الابتدائية والإعدادية، ومدارس "الإنترناشيونال" للغات الفرنسية ، شركة "فارم "للأدوية ، وإدارة التربية والتعليم بالغربية ، والهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو ، والإدارة العامة للمكتبات والمحفوظات ، ومديرية القوى العاملة ، والاتحاد الدولى للرياضية الذهنية ، ومكتب جريدة الاهرام بالغربية، والإدارة العامة للآثار بالوجه البحري وسيناء، والإدارة المركزية للآثار بالغربية.

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