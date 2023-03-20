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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمن الغربية يحرر 209 مخالفات مرورية في حملات أمنية مكبرة

حملات مرورية بشوارع
حملات مرورية بشوارع الغربية

شنت إدارة مرور الغربية، حملة ورصدت مخالفات متنوعة، على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

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كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية بضبط 209 مخالفة شملت، السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

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كما شملت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة  33ألفا و100 جنيه غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

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