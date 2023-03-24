محافظ أسيوط : كامل الدعم للمستثمرين الجادين

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بملف الاستثمار وتحقيق معدلات وخطوات سريعة لخلق مناخ جاذب للاستثمار في كافة القطاعات.

مؤكدًا حرص المحافظة على الاستفادة من التجارب والأفكار الناجحة الجاذبة للإستثمار والتعريف بالمقومات الاستثمارية والمزايا التنافسية بالمحافظة لتحويلها إلى فرص إستثمارية واعدة وحقيقية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لهذا الملف الهام لتوفير بيئة عمل جاذبه للاستثمار .. جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع المهندس مدحت محمد حسن مدير عام إدارة الاستثمار بالمحافظة.



وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تقديم الدعم الكامل للمستثمرين الراغبين في الاستثمار على أرضها وتذليل كافه العقبات بما يخدم إقامة مشروعات تسهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة وتحقق تنمية تساعد على تحسين مستويات المعيشة التي بدورها تعمل على تقليص معدلات البطالة والاستفادة منها في تطوير البنية الأساسية ودعم مشروعات التنمية.



وطالب المحافظ من مدير إدارة الاستثمار التنسيق الكامل مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار وكافة الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين والعمل على تيسير الإجراءات بصورة كبيرة وتوفير الدعم لمشروعات الشباب وصغار المستثمرين مواكبة لتوجهات الدولة لتحقيق أكبر فائدة استثمارية تعود بالنفع والفائدة على الجميع مع مراجعة الخدمات المقدمة ورفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية مؤكدًا أن القيادة السياسية والحكومة المصرية حريصة كل الحرص على تشجيع الاستثمار ودفع عجلة التنمية إلى الأمام.



وأشار اللواء عصام سعد إلى وجود عدد من الفرص الاستثمارية تسمح بمناخ جاذب للاستثمار وتساعد صغار المستثمرين في فتح آفاق جديده لاستغلال الموارد والمقومات المتاحة من عمالة رخيصة ومدربة وشبكة طرق فضلًا عن مطار دولي و6 مناطق صناعية مرفقة بالإضافة إلى الحوافز التشجيعية التي أقرتها الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق الهدف المنشود وفقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.