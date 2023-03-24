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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: تنظيم رحلات لطلاب المدارس لزيارة الأماكن الأثرية والسياحية

رحلات لطلاب المدارس
رحلات لطلاب المدارس بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أهمية تنظيم رحلات لطلاب المدارس لزيارة الأماكن السياحية بالمحافظة لزيادة وتنمية الوعي السياحي لدي الطلاب لتعريفهم ما تملكه المحافظة من أماكن ومقومات سياحية موجهًا بتكثيف الندوات واللقاءات التثقيفية والرحلات بالتنسيق بين الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة مع مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بالمراكز لزيادة الوعي السياحي لدي الطلاب للتعريف بالأماكن السياحية التي تتمتع بها المحافظة والاهتمام بإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط، مؤكدًا تضافر جميع الجهود لوضع المحافظة على خريطة السياحة العالمية.


وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية قطاع السياحة الداخلية خاصة مع ما تتمتع به المحافظة من مقومات جذب سياحي وأثري متميز لا يقل عن مثيلتها في المحافظات الأخرى منوهاً عن توقيع بروتوكولات تعاون بين الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم لتنظيم الرحلات والمحاضرات التثقيفية والسياحية للطلاب لتعريفهم بتاريخ محافظاتهم العريقة التي تعد عاصمة الصعيد.

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من جانبه أوضح عثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي أنه تم تنظيم رحلة الأربعاء الماضي لعدد 69 طالبا وطالبة من طلاب مدرسة فتحي أمين طنطاوي الرسمية لغات بمركز صدفا لبعض المعالم الأثرية بالمحافظة حيث تم زيارة متحف مدرسة السلام بحي شرق مدينة أسيوط بحضور مفتشي الآثار المشرفين على المتحف ثم تم التوجه إلى دير السيدة العذراء بجبل أسيوط الغربي في درنكة حيث قام مسئولي الدير بشرح تفصيلي لتاريخ الدير وأهميته باعتباره أحد أهم نفاط مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر.

 

 لافتاً إلى التعاون والتنسيق مع التربية والتعليم والإدارات التعليمية لتنظيم عدد من الرحلات والفاعليات للطلاب لزيادة الوعي السياحي لديهم وتعريفهم بأهمية تلك الأماكن مشيراً إلى اهتمام محافظ أسيوط وتقديمه كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ مثل تلك الرحلات والفاعليات لتعريف الطلاب على معالم بلدهم.

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