يوسف الشريف: خوض الكوميديا في "فن الحرب" تجربة صعبة ومختلفة

أكد الفنان يوسف الشريف أن خوضه تجربة الكوميديا الخفيفة في مسلسل فن الحرب كان تحديًا صعبًا بالنسبة له، خاصة أنه اعتاد تقديم أدوار يغلب عليها التوتر والضغط النفسي في أعماله السابقة.

وقال يوسف الشريف، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه سعى إلى تغيير أسلوبه من خلال الفصل بين مرحلة التحضير والتنفيذ، للوصول إلى أداء مختلف يحمل طابعًا جديدًا.

وعن شخصية "زياد"، أشار إلى أنها تبدو بسيطة في ظاهرها لكنها تحمل تعقيدًا داخليًا يتكشف مع تطور الأحداث، لافتًا إلى استعانته بمدرب التمثيل ياسين العصامي لإعادة بناء أدواته الفنية وتقديم نفسه بشكل مغاير.