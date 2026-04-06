قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض: العالم سيعرف الثلاثاء ما إذا كانت الجسور ومحطات الكهرباء ستدمر
سيناتور أمريكي: لواء المدفعية 142 يتجه إلى الشرق الأوسط
لا يعاني من إصابة.. وكيل عمرو الجزار يكشف مفاجأة بشأن عدم مشاركته مع الأهلي
ضياء المرغني يطمئن جمهوره على حالته الصحية: أستعد لجلسات العلاج الطبيعي
التلفزيون الإيراني يطلب من المواطنين تشكيل سلسلة بشرية حول محطات الطاقة غدًا
أول رد من وكيل ماتا ماجاسا على أنباء انتقاله إلى الأهلي
الدولية للطاقة الذرية: رصد آثار لضربات عسكرية بمحيط محطة بوشهر النووية الإيرانية
الرقية الشرعية الصحيحة.. آيات وأدعية نبوية للحماية من الحسد والسحر
موعد صرف مرتبات أبريل 2026 في مصر وجدول الصرف الرسمي
ماذا قال فتوح لمعتمد جمال بعد واقعة تغييره أمام المصري؟
قبل صدام اليوم ..قوة سيراميكا كليوباترا في الركنيات وأزمة دفاعية واضحة تضرب الأهلي
خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

خبير اقتصادي: الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والغاز أدى بدوره إلى زيادة أسعار الغذاء عالميا

هاني حسين

أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن تأثيرات الحرب الحالية على الاقتصاد العالمي تُصنّف بأنها «خطيرة جدًا»، في ظل ما تشهده الأسواق من اضطرابات واسعة نتيجة تأثر سلاسل الإمداد وتوقف إمدادات النفط والغاز.

وأوضح مصطفى زيد، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه التطورات انعكست بشكل مباشر على حجم الإنتاج العالمي، مشيرًا إلى أن تقارير صندوق النقد الدولي تتوقع تراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي بسبب الأزمة، لافتًا إلى أن أخطر ما يميز هذه الأوضاع هو حالة عدم اليقين بشأن موعد انتهائها، وهو ما يؤثر سلبًا على المستثمرين وحركة الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال عالميًا.

وأضاف مصطفى أبو زيد، ان الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والغاز أدى بدوره إلى زيادة أسعار الغذاء، نظرًا لارتباط الغاز بصناعة الأسمدة، التي تُعد عنصرًا أساسيًا في الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، مؤكدًا أن هذه العوامل تشكل حلقة مترابطة تؤدي إلى موجة تضخم عالمية.

وأشار مصطفى ابو زيد، أن التصريحات السياسية والاقتصادية المتلاحقة تلعب دورًا كبيرًا في تحريك الأسواق، حيث تتسبب في تقلبات سريعة في الأسعار صعودًا وهبوطًا خلال فترات قصيرة، ما يزيد من حالة الارتباك في الأسواق العالمية.

وأكد أبو زيد أن الأزمات الاقتصادية دائمًا ما تُفرز رابحين وخاسرين، موضحًا أن بعض الدول مثل الولايات المتحدة تستفيد من ارتفاع أسعار النفط، بينما بدأت روسيا في استعادة جزء من قدرتها التصديرية رغم العقوبات، من خلال توجيه شحنات إلى دول مثل الهند، مشيرًا إلى أن الصين تتحرك بشكل استباقي لتعزيز احتياطاتها من الطاقة، عبر زيادة مخزونها من النفط والغاز، وقد تصل إلى نحو مليار برميل، لتأمين احتياجاتها باعتبارها أكبر مستورد للطاقة في العالم.

أخبار التوك شو الاقتصاد الاقتصاد العالمي ايران حرب غيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد