خبير مصرفي: تكلفة إنتاج الجنيه المعدني قد تصل إلى نحو جنيه وربع

أكد الدكتور عز الدين حسنين، الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن ما يتردد بشأن وجود «مافيا» تقوم بتجميع العملات المعدنية من السوق بغرض إذابتها والاستفادة من خاماتها، غير صحيح، مشددًا على أن هذه العملية تؤدي إلى خسائر كبيرة ولا تحقق أي مكاسب.

وأوضح عز الدين حسنين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، على شاشة "القاهرة والناس"، أن العملات المعدنية في مصر تتكون من قلب صلب يمثل نحو 94% إلى 96% من مكوناتها، ومغطى بطبقة رقيقة من النحاس، مشيرًا إلى أن إذابة هذه العملات وبيعها كخردة لن يكون مجديًا اقتصاديًا، حيث إن الكيلو جرام من العملات المعدنية يعادل نحو 117 جنيهًا، بينما لا تتجاوز قيمته بعد الصهر نحو 40 جنيهًا فقط.

وأضاف عز الدين حسنين، أن فصل النحاس عن الصلب يتطلب تقنيات متقدمة وتكلفة مرتفعة للغاية، ما يجعل هذه العملية غير عملية، مؤكدًا أن الحديث عن تحقيق أرباح من إذابة العملات المعدنية غير دقيق.

وأشار عز الدين حسنين، إلى أن تكلفة إنتاج الجنيه المعدني قد تصل إلى نحو جنيه وربع أو جنيه و30 قرشًا، لكنه يتمتع بعمر افتراضي طويل قد يصل إلى 20 عامًا، ما يجعله أكثر كفاءة من العملة الورقية التي تتلف بسرعة، موضحًا أن هناك مقترحات مطروحة للتعامل مع أزمة «الفكة»، من بينها إصدار عملة معدنية فئة 2 جنيه لتحقيق كفاءة اقتصادية أعلى، إلى جانب التوجه نحو «الجنيه الرقمي» كحل مستقبلي لتقليل التكاليف.