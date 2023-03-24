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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: إنشاء وتطوير 39 نقطة إسعاف بـ68 مليون جنيه

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي مدير مرفق الإسعاف

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط: إن إجمالي عدد نقاط الإسعاف المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالقرى المستهدفة 7 مراكز على مستوى المحافظة وصل إلى 39 نقطة اسعاف ما بين إنشاء نقاط جديدة وتطوير ورفع كفاءة نقاط قائمة بتكلفة تبلغ 68 مليون جنيه وذلك ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتغيير الواقع المعيشي لهذه القرى وتوفير حياة كريمة لقاطينها وفي إطار تنمية الصعيد ورؤية مصر 2030.. جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع الدكتور مصطفى محمود مدير عام مرفق اسعاف أسيوط.


حيث تناول اللقاء استعراض آخر مستجدات ومعدلات الأداء ونسب تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير نقاط الاسعاف على مستوى المحافظة ودعم المحافظة لهذا المرفق الحيوى سواء على مستوى التجهيزات أو رفع كفاءة العنصر البشرى.
وأكد المحافظ أن المشروعات التي يجري تنفيذها في قطاع الإسعاف ضمن مبادرة حياة كريمة سوف تسهم في رفع كفاءة مرفق الإسعاف بالمحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلاله مؤكدًا أن الإسعاف يمثل بداية الطريق للوصول إلى مستوى صحي متميز لأن وجود سيارات مجهزة ومسعفين على مستوى عالي من التدريب يضمن تقديم العلاج لمرضى ومصابي حالات الطوارئ والحفاظ على حياتهم لحين دخولهم المستشفى لاستكمال العلاج.

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محافظ أسيوط يتابع نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقرى حياة كريمة


كما اطمئن محافظ أسيوط – خلال اللقاء - على تقديم الخدمات الإسعافية على أعلى مستوى كما تأكد من سرعة التواصل مع المواطنين لتقديم خدمات الإسعاف في أسرع وقت مشيدًا بدور رجال الإسعاف وجهودهم المتواصلة لسرعة اسعاف المرضى وتقديم الخدمات الصحية لهم حيث يواصلون العمل ليلا ونهارا لإنقاذ المرضى مثنيًا على التطور الكبير الذي شهده قطاع الإسعاف فضلا عن تزويده بأحدث الوسائل الصحية لاسعاف المرضي وتدريب أطقم الإسعاف على أعلى مستوى.
وأشار اللواء عصام سعد أن مبادرة حياه كريمة تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين في كافة قطاعات الحياة والتي يأتي على رأسها القطاع الصحي ويندرج مرفق الإسعاف ضمن هذا القطاع الحيوى لرفع كفاءة هذا المرفق الهام بالمحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلاله.

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