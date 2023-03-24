أخبار التكنولوجيا.. تيك توك تعد بحذف بيانات المستخدمين الأمريكيين من خوادمها.. تويتر يزيل علامات التوثيق الزرقاء القديمة ويمنحها لهؤلاء

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

للهروب من الحظر.. تيك توك تعد بحذف بيانات المستخدمين الأمريكيين من خوادمها

انتقد المشرعون الأمريكيون يوم الخميس الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك TikTok بشأن التأثير الصيني المحتمل على المنصة، وقالوا إن خدمة مقاطع الفيديو القصيرة الخاصة بالشركة تضر بالصحة العقلية للأطفال، مما يعكس مخاوف الحزبين بشأن قوة التطبيق على الأمريكيين.

أطلقت شركة شاومي Xiaomi الصينية، النسخة العالمية من سلسلة Redmi Note 12 في السوق الأوروبية، التي تضم 4 إصدرات هي: Redmi Note 12 Pro + 5G و Redmi Note 12 Pro 5G و Redmi Note 12 5G و Redmi Note 12.

أعلنت شركة أوبو Oppo بشكل رسمي عن إطلاق سلسلة الهواتف الرائدة Find X6، والتي صنفت من بين أفضل الهواتف الذكية من حيث الكاميرا، حيث حصلت على ميزات تجعلها تنافس أفضل هواتف أندرويد الرائدة لهذا العام.

يؤدي استخدام الهاتف الذكي بكثرة إلى الإضرار بأجسادنا وعقولنا خاصة الأطفال، وعلى الرغم من فوائده ومزاياه إلا أن سلبياته كثيرة، لذلك قدمت العلامة التجارية Duoqin الخاصة بالنظام الإيكولوجي لشركة شاومي Xiaomi، هاتفا ذكيا تم تصميمه خصيصا لحل مشكلة الإدمان على الهواتف الذكية، مثل التطبيقات والشبكات الاجتماعية.

باشتراك شهري.. تويتر يزيل علامات التوثيق الزرقاء القديمة ويمنحها لهؤلاء فقط

أعلنت منصة تويتر Twitter، عن أنها ستبدأ في إنهاء برنامجها القديم الذي يمنح المستخدمين علامة التحقق الزرقاء، وإزالة جميع "علامات التوثيق الزرقاء القديمة من الحسابات التى تم توثيقها" بدءا من الأول من أبريل المقبل.

أعلنت شركة هواوي الصينية، عن العديد من المنتجات الذكية الجديدة، خلال حدث إطلاق سلسلة الهواتف الرائدة Huawei P60، والجيل الثالث من هواتفها القابلة للطي Huawei Mate X3.